Acosta lidera un accidentado y recortado test de MotoGP en Montmeló con otra caída de Martín

Pedro Acosta (KTM) tras ganar el GP Catalunya 2026 de MotoGP - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Pedro Acosta (KTM) firmó este lunes el mejor tiempo en el test oficial de MotoGP celebrado en el Circuit de Barcelona-Catalunya tras el Gran Premio de Catalunya, en una jornada condicionada y recortada por la lluvia y marcada también por la caída sufrida por Jorge Martín (Aprilia), que puso fin prematuramente a su actividad.

Las malas condiciones meteorológicas llevaron a la mayoría de equipos a dar por concluido el ensayo antes de tiempo, en un ambiente todavía marcado por el duro domingo vivido en Montmeló, con las hospitalizaciones de Álex Márquez (Gresini Racing) y del francés Johann Zarco (Honda LCR) tras sus respectivas caídas en carrera.

La actividad en pista se concentró prácticamente por completo durante la sesión matinal, antes de que la lluvia hiciese acto de presencia poco antes del parón para la comida y dejase la pista sin movimiento durante toda la tarde. A las dos horas de pruebas, Martín protagonizó una nueva caída en la curva 7, provocando incluso una bandera roja momentánea.

Aunque las primeras exploraciones médicas no detectaron fracturas visibles, Aprilia Racing confirmó poco después que el vigente campeón del mundo daba por finalizado el test y sería trasladado al Hospital Universitario Dexeus de Barcelona para someterse a nuevas evaluaciones.

En lo estrictamente deportivo, Acosta volvió a dejar buenas sensaciones con la KTM y terminó la jornada al frente de la tabla de tiempos con una mejor vuelta de 1:38.767, después de un fin de semana especialmente accidentado para él, ya que el domingo sufrió un problema electrónico en carrera que acabó desencadenando el grave accidente de Álex Márquez.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha) fue uno de los pilotos más activos de la mañana y llegó a liderar gran parte de la sesión gracias a un registro de 1:38.831, mientras que el italiano Enea Bastianini (KTM Tech3) y el español Fermín Aldeguer (Gresini Racing) también se movieron entre las posiciones delanteras.

Otro de los nombres propios del día fue el brasileño Diogo Moreira, probador del equipo Honda LCR, que completó más de 40 vueltas y se mantuvo en el Top 5 de tiempos durante buena parte de la sesión matinal, en ausencia de Zarco tras el accidente sufrido el domingo.

También destacaron el español Maverick Viñales (KTM Tech3), que llegó a situarse tercero, y el español Raúl Fernández (Trackhouse Aprilia), que escaló hasta las cinco primeras posiciones antes de que la lluvia diese por terminada de manera virtual la jornada.

Por su parte, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) optó por no salir a pista durante la tarde y comenzó antes de tiempo su descanso tras un exigente fin de semana en el trazado catalán, mientras que Honda también cerró anticipadamente su programa de pruebas.