Acosta, Rueda, García Dols, Muñoz y Vierge se unen a la iniciativa solidaria HELPMETS

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los pilotos españoles del Mundial de motociclismo Pedro Acosta, José Antonio Rueda, Sergio García Dols y David Muñoz y el piloto español del Mundial de Superbikes Xavi Vierge han cedido el espacio de sus cascos para dar visibilidad a ONGs seleccionadas por ellos mismos dentro de la iniciativa HELPMETS.

Tras el éxito cosechado en la pasada edición, Pont Grup ha renovado la iniciativa solidaria para 2025. Esta campaña, que combina la pasión por el motociclismo con el compromiso social, vuelve a contar con la participación de pilotos que cederán el espacio de patrocinio en sus cascos para transformarlos en altavoces de causas sociales.

El murciano Pedro Acosta (KTM), de MotoGP, apoya a Grandes Amigos, una organización que combate la soledad no deseada de las personas mayores, promoviendo el acompañamiento afectivo y la integración social. "Tengo especial devoción por mis abuelos, y esa conexión que tengo con ellos creo que la merecen todas las personas mayores. Ayudar a visibilizarla labor que realizan en Grandes Amigos, para que nuestros mayores no sufran esa soledad que desgraciadamente acompaña a muchos de ellos, me parece una bonita manera de devolver todo el cariño que ellos siempre nos han dado", indicó el de Mazarrón.

Por su parte, el piloto de Moto2 Sergio García Dols (Boscoscuro) se une a Down España, entidad que trabaja por la inclusión y defensa de los derechos de las personas con síndrome de Down, desde la infancia hasta la vida adulta. "Las personas con síndrome de Down siguen viviendo hoy en día episodios que no tienen cabida, por ello elegí correr con Down España en Aragón, para visibilizar la necesidad de una inclusión mayor, una inclusión real. El deporte mueve pasiones y mueve el mundo, y ese mundo también les pertenece", apuntó.

El líder de Moto3, José Antonio Rueda (KTM), respalda a Pequeño Martín, asociación que apoya la investigación de enfermedades mitocondriales y ofrece soporte a familias con niños que padecen estas patologías raras. "El caso de Martín lo vivo desde carca porque los dos somos de Los Palacios. Saber que con 10 meses sufre una enfermedad rara y ver que tanto él como su familia luchan a diario para que Martín mejore sus condiciones de vida, es una motivación para llevar su causa y la de las demás familias que viven luchando contra este síndrome. Las enfermedades raras necesitan visibilidad e inversión, y espero que correr en Aragón con Martín, sea un empujón para ello", señaló.

David Muñoz (KTM), también de Moto3, colabora con Pídeme la Luna, fundación que cumple los sueños de niños y adolescentes con enfermedades oncohematológicas, brindándoles momentos de alegría y esperanza. "Desgraciadamente el cáncer infantil existe y muchos niños pasan por un camino demasiado duro e injusto. Pídeme la Luna los ayuda a pasar ese camino de una mejor forma, cumpliendo sus deseos, haciéndoles sentir especiales... Ojalá que, con mi gesto, uno o varios de esos niños vean cumplido su sueño y que sientan la fuerza que yo voy a sentir pilotando para ellos", manifestó.

Por último, el piloto de Superbikes Xavi Vierge se compromete con NEXE Fundació, una asociación que nace con la voluntad de mejorar la calidad de vida de los niños con pluridiscapacidad y sus familias y defender sus derechos.

La iniciativa HELPMETS debuta en el Gran Premio de Aragón de MotoGP y en la ronda aragonesa del Campeonato del Mundo de Superbikes, que se celebrarán en el circuito de MotorLand Aragón el próximo mes de septiembre.