Alberto Puig: "El objetivo de Márquez no es ser cuarto o sexto"

BARCELONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El 'team manager' del Repsol Honda, Alberto Puig, recalcó que el objetivo de Marc Márquez no es luchar por quedar cuarto sino hacerlo por el podio y por las victorias, si bien cree que la cuarta plaza del pasado Gran Premio de España en Jerez fue buena a tenor de lo visto el fin de semana.

"Por supuesto, el objetivo de Marc no es quedar cuarto o sexto, su objetivo, y también el del equipo Repsol Honda, es ganar carreras y títulos. Este es el único objetivo", manifestó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Para Puig, el cuarto puesto de Márquez en Jerez no fue malo. "No ha sido una mala carrera. Creo que Marc Márquez ha hecho un buen trabajo. No ha sido un fin de semana fácil, nos ha costado un poco, pero Marc ha conseguido un buen resultado con una carrera emocionante y es alentador después de que sus sensaciones no fueran tan buenas en Portimao", matizó.

"Ha manejado bien la situación durante toda la carrera, ha mantenido una buena batalla con los pilotos que le rodeaban y ha salvado una caída; hacía tiempo que no lo hacía. Estamos trabajando para arreglar los puntos de la moto que aún no funcionan y este proceso está en marcha", comentó sobre las esperadas mejoras en la moto.

Por otro lado, lamentó que Pol Espargaró no pudiera hacer una mejor carrera, siendo undécimo. "No pudo conseguir una buena posición en las primeras vueltas, así que finalmente no fue tan fácil. Tenía la velocidad este fin de semana, pero desgraciadamente no pudimos encontrar una buena puesta a punto y no fue posible conseguir un buen resultado", señaló.