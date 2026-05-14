Alberto Puig pasará a ser asesor de HRC a partir de 2027

Archivo - Alberto Puig en una imagen de archiov durante un Gran Premio del Mundial de Motociclismo - REPSOL MEDIA SERVICE - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El español Alberto Puig ocupará un puesto de asesor de Honda Racing Corporation a partir del año 2027 tras haber sido desde 2018 el director del equipo oficial de la fábrica japonesa en la categoría de MotoGP del Mundial de Motociclismo, según confirmó este jueves HRC.

"Honda Racing Corporation seguirá contando con las cuatro décadas de experiencia de Alberto Puig en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, mientras el barcelonés de 59 años se adapta a su nuevo rol dentro de Honda HRC", indicó el equipo japonés.

El expiloto español fue nombrado director del equipo oficial de Honda HRC en 2018 y le guió a la consecución de dos 'Triple Coronas' consecutivas gracias a Marc Márquez. Ahora, en su nuevo cargo, Puig "continuará apoyando a la dirección y al personal de Honda HRC en diversas tareas relacionadas con todas las actividades de Honda en el motociclismo".

Además, el catalán "seguirá contribuyendo al desarrollo de los programas de formación de jóvenes talentos de HRC, al tiempo que reforzará los esfuerzos de Honda en los campeonatos de MotoGP y WorldSBK, brindando apoyo al personal directivo y a los pilotos mediante una evaluación integral de las actividades de Honda HRC en el motociclismo".

Alberto Puig celebró mantener su vínculo con Honda. "Entré por primera vez al 'paddock' del Campeonato del Mundo en 1987 y desde entonces he sido piloto, he trabajado con jóvenes pilotos, he sido director de pilotos y director de equipo, siempre con Honda. Durante este tiempo, he vivido muchos momentos, tanto positivos como negativos, que me han aportado un valioso conocimiento sobre cómo trabajar con pilotos, personas y diferentes situaciones", subrayó.

"He dedicado mi vida a liderar desde la primera línea y ahora siento que mis habilidades son ideales para tener una visión global. Tengo muchas ganas de utilizar mi experiencia en esta nueva oportunidad para ayudar a Honda HRC, a sus pilotos y a su personal a crecer y afrontar todos los retos y éxitos que ofrece la competición", sentenció el expiloto.