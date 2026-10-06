Aleix Espargaró sustituirá a Joan Mir en Honda en el GP de Indonesia

Archivo - El piloto de MotoGP Aleix Espargaró, en pruebas con Honda. - HONDA - Archivo

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Aleix Espargaró sustituirá a su compatriota Joan Mir en el equipo oficial Honda HRC Castrol durante el Gran Premio de Indonesia del Mundial de motociclismo, decimoséptima prueba del campeonato que se disputa este fin de semana en el trazado de Mandalika, debido a que el balear continúa con su proceso de recuperación en casa.

El actual piloto de desarrollo de la fábrica japonesa volverá a subirse a la Honda RC213V para compartir garaje con el italiano Luca Marini en un circuito de 4,3 kilómetros especialmente exigente en el apartado físico y meteorológico, afrontando el reto tras una campaña condicionada por una lesión previa a principios de año que limitó sensiblemente su tiempo de rodaje en pista.

"Por supuesto, siempre es un gran honor unirme al equipo oficial Honda en MotoGP y quiero darles las gracias por confiar en mí para pilotar mientras Joan y Taka se recuperan", reconoció Espargaró en declaraciones facilitadas por el equipo nipón tras confirmarse su presencia en el Gran Premio.

En esta línea, el de Granollers advirtió de la dificultad técnica y física que entrañará la cita asiática. "Después de la caída de principios de año y mi lesión, no he tenido tanto tiempo sobre la moto como me gustaría y viajamos a Mandalika con expectativas realistas, ya que solo he dado un número reducido de vueltas y es un circuito muy físico antes incluso de hablar del tiempo. Entendamos cómo podemos ayudar mejor al equipo y a Honda este fin de semana y centrémonos en eso", señaló.

De este modo, el cometido prioritario del catalán, piloto probador de Honda tras su retirada como piloto oficial y tras un breve paso por el ciclismo profesional con el Lidl-Trek, durante el fin de semana en la isla de Lombok consistirá en reacostumbrarse a las sensaciones de la moto antes de reenfocar de nuevo su labor en el trabajo de evolución e investigación del prototipo tras bastidores.