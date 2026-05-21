Álex Márquez se perderá los GP de Italia y Hungría tras su accidente en Montmeló

El piloto Álex Márquez (Ducati) en el GP de Catalunya 2026 de MotoGP - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRES) -

El piloto español Álex Márquez (Ducati) no podrá disputar los Grandes Premios de Italia y Hungría de MotoGP como consecuencia de las lesiones sufridas en el grave accidente que padeció el pasado domingo durante la carrera del Gran Premio de Catalunya, según confirmó este jueves el equipo Gresini Racing.

"Álex Márquez se perderá los Grandes Premios de Mugello y Balaton", anunció la escudería italiana, satélite de Ducati, a través de sus redes sociales.

El piloto catalán fue operado el domingo por la noche de la fractura de clavícula derecha sufrida en el accidente, una lesión que fue estabilizada mediante la inserción de una placa en una intervención realizada en el Hospital General de Catalunya por Anna Carreras, David Benito y Paula Barragán.

Además de la fractura de clavícula, Márquez sufrió también una fractura marginal en la vértebra C7, cuyo alcance definitivo deberá evaluarse en los próximos días, según informó su equipo tras el accidente.

El percance se produjo en la vuelta 12 de la carrera disputada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, cuando la KTM del español Pedro Acosta sufrió un problema electrónico y perdió velocidad de forma repentina. Álex Márquez, que rodaba justo detrás, no pudo evitar el contacto y acabó impactando violentamente contra las protecciones en un accidente que obligó a mostrar bandera roja.