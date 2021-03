Álex Márquez: "Siempre he sido Álex, la sombra de Marc me motiva"

Presenta con Allianz 'Yo soy Álex', documental en el que muestra su camino al presente y sueños de futuro

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto de MotoGP Álex Márquez (LCR Honda) ha asegurado que la sombra de su hermano y piloto de Repsol Honda Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo, no le "molesta" sino que le "motiva" para perseguir su nuevo sueño, que es ser competitivo en MotoGP y poder luchar en el futuro por un título en la categoría reina.

"Siempre he sido Álex. Como decía mi madre, con esa sombra alargada de Marc pero que no me molesta, me motiva. Con trabajo me he ido haciendo un hueco en la parrilla. Y saber aceptar críticas, forma parte del trabajo y te alimenta para ser mejor cada día", aseguró a los medios.

Álex Márquez tiene claro que no se debe comparar con su hermano. "Marc ganó 125 y yo Moto3 ganando las mismas carreras, y piensas que te puedes comparar con Marc. Pero luego te das cuentas de que cualquier piloto sale perdiendo contra él si comparas. Me di cuenta que él es Marc, y yo soy Álex", reiteró.

De ello trata el documental presentado por Allianz 'Yo soy Álex', en el que tanto el piloto como su entorno explican cómo se forjó el carácter y estilo sobre la Moto de Álex, bicampeón del mundo (Moto2 y Moto3).

"Yo voy a luchar por ganar en MotoGP, es un sueño que tengo. He cumplido los de Moto3 y Moto2, ahora estoy aquí y voy a trabajar para mejorar y algún día luchar por el título", explicó el pequeño de los hermanos. "Tengo sueños renovados, intento no estancarme y seguir mejorando como piloto. Mi sueño es llegar a estar en el 'top' de MotoGP y estar entre los mejores de la categoría", añadió.

"Si algo demostró 2020 es que todo es posible y puede haber muchas sorpresas. A día de hoy, no puedo decir que estoy preparado para ganar en Catar. El año de 'rookie' no fue del todo natural, pero estaré ahí para aprovechar las ocasiones y hay que arriesgar", aportó.

Eso sí, no tiene obsesión por ganar carreras en MotoGP. Tras pasar del Repsol Honda, en su estreno en la elite, al LCR Honda, tiene menos presión y muchas ganas de trabajar para mejorar. "Me centraré más en la evolución, en ser constante, y ojalá podamos repetir podios o ganar alguna carrera. Pero no me obsesiona", se sinceró.

Recuperado de la caída en el teste de Catar, con el pie que no le impedirá debutar al cien por cien, no desveló si su hermano Marc podrá estar en el primer Gran Premio. Pero sí aseguró que le fascina el "hambre" que tiene su hermano para seguir corriendo y ganando.

"No sé si Marc estará, tampoco soy la persona para decir si va a estar o no. Su equipo, o su equipo de comunicación, dirán algo hoy, mañana o esta semana. Está claro que yo sí voy", aportó.

Precisamente, en el documental, Marc Márquez asegura que le encanta de su hermano que se haya hecho su propio nombre. "La cosa que más me sorprende y valoro es el entrar en su mundo. La manera en la que gestiona la presión de 'ser el hermano de'. Es una mochila que pesa bastante", reconoció.

"Lo han juzgado, etiquetado de ciertas formas, de enchufe o lo que sea, y ha seguido con su trabajo. Buscando su camino, haciéndose su nombre, Álex Márquez. Lo ha conseguido y es lo que más valoro de él", explicó.

Junto a las de Marc, el documental cuenta con las vivencias de los padres de ambos, Roser Alentà y Julià Márquez, así como el amigo y compañero de Álex Xavi Vierge o su representante Emilio Alzamora.

'Yo soy Álex' no busca recordar los éxitos deportivos del catalán sino contar la historia del nacimiento y crecimiento de una vocación en un niño y mostrar cómo sus valores y actitudes han convertido esa vocación en una "cadena de éxitos profesionales" hasta ganar dos títulos mundiales.