Alex Rins y Aleix Espargaró buscan el liderato en MotoGP al calor de la afición de Jerez

El Mundial de Motociclismo tendrá este fin de semana la primera de sus cuatro citas en suelo español, el Gran Premio de España que se disputará en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto y al que Alex Rins (Suzuki) y Aleix Espargaró (Aprilia) llegan con opciones de salir líderes en MotoGP, y con Sergio García Dols (GasGas) defendiendo liderato en Moto3.

Después de cinco citas del campeonato, sigue sin haber un dominador claro, salvo en Moto2, donde el italiano Celestino Vietti (Kalex) ya ha amasado una buena ventaja, mientras que la categoría 'reina' sigue con su 'inestabilidad' y ahora, pese a un inicio repleto de problemas, lidera el actual campeón, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), eso sí, empatado a puntos con Rins.

Como era de esperar tras lo sucedido en las anteriores carreras, el Gran Premio de Portugal, ayudado por unas condiciones complicadas, ofreció un guión distinto al de Las Américas, aunque evidenció algunas cosas como los problemas del Repsol Honda y las Ducati oficiales, que la Suzuki parece la moto teóricamente más 'regular' en este inicio pese a no evitar los problemas y que Quartararo le está sacando el máximo partido a su 'M1'.

El de Niza sumó en Portimao su primera victoria de la temporada y primera desde el Gran Premio de Gran Bretaña del pasado mes de agosto para reforzar su ánimo y seguir abriendo brecha con pilotos como Marc Márquez y Francesco Bagnaia, sus téoricos principales rivales y que ahora no lo son.

Quartararo, que suma 69 puntos, llega a un trazado gaditano que dominó en las dos carreras que hubo en 2020, y donde no pudo estar por sus problemas con el síndrome compartimental en el 'Top 10' en la de 2021, dominada por las Desmosedici de Jack Miller y Francesco Bagnaia, obligados ya a reaccionar y a asomarse más asiduamente por delante.

El australiano y el italiano suman 31 puntos, los mismos que un Marc Márquez que no consigue dar con la tecla para poner a la Honda en la pelea por el podio. En Portugal repitió el sexto puesto de Austin, aunque con distintas sensaciones en comparación con la gran remontada en el COTA, y ahora vuelve al 'lugar del crimen' ya que en Jerez fue donde sufrió la lesión de hombro que tantos quebraderos de cabeza le ha dado.

De todos modos, el ocho veces campeón del mundo ha ganado tres veces en el circuito gaditano y espera que el correr en casa le dé también un plus para empezar a sentirse competitivo y no ceder más terreno en la lucha por el título. También querrá brillar su compañero Pol Espargaró, que también está sufriendo en este inicio de temporada pese a su tercer puesto en Catar.

Ninguno de estos cuatro está en la pelea actual por el liderato, lo que sí compete a Alex Rins, que está empatado con Quartararo, y a Aleix Espargaró (Aprilia), que está a tres, por lo que ambos aspiran a salir en cabeza para confirmar su buen inicio.

El de Suzuki llega también con buen ánimo ya que fue capaz de pasar del puesto 23 en la parrilla de salida en Portugal a finalizar cuarto, mientras que el de Granollers sigue siendo una de las revelaciones junto a Enea Bastianini (Ducati) y demostró que la marca italiana va en serio tras ser tercero en Portimao, y ahora tratará de ser más regular para afianzar su candidatura.

Jerez será importante también para Joan Mir (Suzuki), que está siendo regular, pero que se fue al suelo en Portugal por un toque de Jack Miller cuando intentaba pelear por un podio que le habría colocado más arriba de lo que está ahora, a 20 puntos.

GARCÍA DOLS, A CONTENER A FOGGIA

Por otro lado, en la categoría de Moto3, el líder es español gracias a la figura de Sergio García Dols (GasGas), que tendrá que defender ante su público este privilegio de la amenaza del italiano Dennis Foggia (Honda), situado a tan solo un punto.

El castellonense demostró ser un candidato al título con su segunda victoria de la temporada en Portugal, que vino acompañada de la 'ayuda' del actual subcampeón, que sólo pudo sumar ocho puntos y que cedió su liderato. Jaume Masiá (KTM) mantuvo su progresión y tras su triunfo en Austin, fue segundo en Portimao, aunque necesita seguir sumando podios porque todavía está lejos de la cabeza, a 29 puntos.

Finalmente, donde menos 'emoción' hay hasta el momento en este inicio de campeonato es en la categoría de Moto2 donde sigue siendo el líder el italiano Celestino Vietti (Kalex), que se repuso de su '0' en el GP Las Américas con su cuarto podio del año gracias a un segundo puesto el pasado fin de semana.

Vietti suma ya 90 puntos, más que ningún otro piloto en este Mundial, y además está viendo como sus rivales no son regulares. El japonés Ai Ogura (Kalex) y su compatriota Tony Arbolino (Kalex) no sumaron nada y están muy lejos, al igual que el español Arón Canet (Kalex), que se fue de vacío por segunda cita consecutia tras verse implicado en la múltiple caída del inicio de la carrera y que se fracturó el radio, lo que no le impedirá estar en Jerez.