Alex Rins: "Espero continuar luchando por el título en la última parte"

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Alex Rins (Suzuki) agradeció que el francés Fabio Quartarto (Yamaha), actual campeón del mundo y con el que está empatado a puntos en el liderato del Mundial de Motociclismo, le sitúe como candidato, pero advirtió que el campeonato es muy largo y que lo es que espera es estar "luchando en la última parte".

"Sin duda, es un placer que el vigente campeón piense en mí como rival para el Mundial. Vamos a dar el cien por cien, pero sólo llevamos cinco carreras y este es el campeonato más largo en cuanto a Grandes Premios, así que ya veremos, espero que en la última parte continuemos ahí luchando", señaló Rins en la rueda de prensa previa al Gran Premio de España.

El catalán viene de remontar 19 posiciones para ser cuarto en el pasado Gran Premio de Portugal, al que "no fue fácil" y donde tuvo la "suerte" de poder tomar "la trazada exterior" para realizar muchos adelantamientos en las primeras curvas. "Eso me da mucha confianza para correr ahora en Jerez, que me gusta mucho. El año pasado tuve una pequeña caída y tuve muchas dificultades toda la carrera, pero el ritmo no estaba mal, trataremos de hacer lo mismo que en Portimao", subrayó.

El segundo clasificado del Mundial consideró "fantástico" poder correr en el trazado gaditano con público y advirtió que el Jerez-Ángel Nieto "es uno de los circuitos donde muchos pilotos van rápido". "Será difícil por el nivel que estamos encontrando este año, hay que tratar de dar el 110 por 100", advirtió.

"Puede que la del domingo sea una carrera en la que haya muchos pilotos peleando cerca como el año pasado, donde sólo al final Jack (Miller) sacó un poco de ventaja, pero este año la categoría de MotoGP está muy apretada y todo el mundo está muy cerca", agregó el de Suzuki.

En este sentido, no cree que su equipo tenga "número uno o dos" en el 'box' que comparte con Joan Mir. "Yo trato de trabajar al máximo y creo que Joan hace lo mismo. Suzuki trata de dar lo mismo a los dos pilotos. El año pasado trajo un solo chasis y tenía sentido que el primer piloto en la clasificación fuese el primero en usarlo, pero aparte de eso no creo que yo sea el '1' o el '2', recibo las mismas piezas y el enfoque que Joan. Lo que sí es importante es batir a tu compañero de equipo, como piloto quieres ganarle siempre", sentenció.