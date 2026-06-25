Assen puede apretar el Mundial con Márquez a 40 puntos de un Bezzecchi presionado

Gran Premio de Chequia 2026 de MotoGP - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de MotoGP aterriza este fin de semana en el mítico circuito de Assen, la 'Catedral de la Velocidad', con la décima cita del campeonato de motociclismo marcada por una lucha por el título que se ha apretado tras el último Gran Premio de Chequia en Brno, donde Marc Márquez volvió a lo más alto y reactivó una pelea que parecía encaminada en otra dirección, con Jorge Martín, compañero del italiano, más cerca a tan solo 8 puntos del liderato.

El triunfo del piloto de Ducati en la República Checa, el segundo consecutivo de la temporada, le ha devuelto de lleno a la pelea por el Mundial. El de Cervera se sitúa ahora a 40 puntos del líder Marco Bezzecchi (Aprilia), en un giro de guion importante después de haber estado mucho más lejos tras el GP de Italia, y llega a Assen tras confirmar su renovación con Ducati para las dos próximas temporadas.

El campeonato, sin embargo, llega condicionado por lo sucedido en Brno, donde la sanción a Bezzecchi por conducta antideportiva cambió el equilibrio en la lucha por el título. El italiano no pudo sumar en plenitud y ve cómo su compañero de equipo en Aprilia, Jorge Martín, se le acerca peligrosamente: solo ocho puntos separan ahora a ambos en lo más alto de la clasificación, lo que añade presión interna a la fábrica de Noale en plena batalla con Ducati.

Márquez, por su parte, vuelve a ser el gran foco tras su victoria número 101 en el Mundial y su recuperación competitiva después de un inicio de temporada irregular. El campeón del mundo insiste en que ha vuelto a sentirse capaz de luchar por todo, mientras Ducati respalda su apuesta con una renovación que asegura continuidad en el proyecto.

En el otro lado del box rojo, Francesco Bagnaia mantiene su constancia con cuatro podios dominicales consecutivos y una victoria al sprint este año, aunque sigue a 13 puntos de su compañero. Assen, donde ya ha ganado en varias ocasiones, aparece como un escenario clave para medir el verdadero alcance de su reacción. Y querrá terminar bien el año antes de irse a Aprilia, de la que saldrá 'Martinator'.

Entre los españoles, Álex Márquez regresará tras su ausencia en Brno con el objetivo de recuperar sensaciones, mientras Fermín Aldeguer sigue ganando rodaje en su temporada de debut tras un sólido sexto puesto en la República Checa. Joan Mir y Luca Marini llegan reforzados tras un fin de semana competitivo con Honda, y Raúl Fernández continúa consolidándose en el Top 10 con Aprilia, mientras Maverick Viñales busca mejorar prestaciones con KTM en un fin de semana exigente para la marca austriaca.

Pedro Acosta (KTM), por su parte, llega a Assen con la necesidad de reaccionar tras el abandono por problemas técnicos en Brno cuando tenía opciones de sumar un buen resultado. El murciano ya rozó el podio en este trazado el año pasado y vuelve a un circuito que podría ser propicio si KTM logra resolver sus recientes dificultades, en un contexto en el que también Brad Binder y los pilotos de Tech3 necesitan dar un paso adelante.

El foco también está puesto en el futuro del campeonato, con el cambio de reglamento previsto para 2027 que transformará el panorama técnico de MotoGP, incluido el salto a una nueva era de motos que marcará un punto de inflexión para pilotos y fabricantes. En ese contexto, la estabilidad de contratos y proyectos cobra aún más importancia en plena lucha deportiva.

En Honda, el progreso en Brno dejó señales positivas con Joan Mir dentro del Top 5 y Luca Marini en el Top 10, mientras Diogo Moreira sigue acumulando experiencia y Cal Crutchlow continúa como sustituto en LCR. Yamaha, en cambio, sigue buscando consistencia tras un fin de semana irregular en Chequia, con Toprak Razgatlioglu como el mejor posicionado del conjunto, pero aún lejos de la zona alta.

Mientras, la categoría intermedia llega a Assen con Manu González reforzado en el liderato tras un fin de semana sólido en Brno, donde amplió su ventaja sobre sus perseguidores. Izan Guevara sigue segundo, aunque ya a más de 50 puntos, mientras Celestino Vietti se mantiene en la pelea por el podio del campeonato. Iván Ortolá llega con impulso tras su primera victoria del año en la última curva en la República Checa, en una categoría cada vez más ajustada en la zona media con múltiples aspirantes al podio en cada carrera.

En Moto3, Hakim Danish firmó una victoria espectacular en Brno tras una remontada decisiva en la última vuelta, en una carrera que volvió a mover la clasificación general. Máximo Quiles sigue al frente del Mundial con una ventaja sólida sobre Álvaro Carpe, mientras Brian Uriarte completa el trío de referencia tras subir al podio en Chequia. La categoría pequeña mantiene su habitual igualdad, con múltiples ganadores distintos en lo que va de temporada y Assen como nuevo escenario para otro posible giro en la lucha por el título.