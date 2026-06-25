Marc Márquez: "Estar a 40 puntos del líder es un regalo que ha llegado de la nada"

Marc Márquez (Ducati) celebra su victoria durante el Gran Premio de la República Checa de MotoGP 2026, disputado en Brno del 19 al 21 de junio - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) aseguró este jueves, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de los Países Bajos, que verse a solo 40 puntos del liderato del Mundial es "un regalo que ha llegado de la nada" después de un inicio de campeonato marcado por caídas, lesión e intervención, y celebró además su renovación con el equipo oficial de Ducati hasta 2028.

"Estoy a 40 puntos del líder, es un regalo que ha llegado de la nada y tengo que continuar. Voy a seguir con mi mentalidad y luego tendremos tiempo de pensar en el campeonato en la segunda parte de la temporada. Antes estaba fuera, destruido; ahora estoy de vuelta. A ver si sorbrevivimos a este fin de semana y luego poner el modo ataque", valoró en rueda de prensa.

Pero respecto al circuito de Assen, el catalán admitió que históricamente le ha costado rendir allí incluso en sus mejores años. "Este circuito me costaba incluso estando en pleno estado de forma, este año cabe esperar que vaya a sufrir incluso más", comentó.

En cuanto a su renovación con el equipo oficial de Ducati hasta 2028, se mostró encantado. "Por supuesto estoy muy contento de anunciar que renuevo con Ducati Lenovo, es lo que deseaba. El invierno no fue fácil tras la lesión en Indonesia, pero Ducati creyó en mí, me ha dado el tiempo necesario y la confianza para continuar pensando que soy capaz de ganar", señaló.

Márquez explicó que retrasó cualquier decisión sobre su futuro mientras completaba la recuperación física y mental. "Cuando estás en rehabilitación es mejor no tomar una decisión sobre tu futuro y me han dado ese tiempo", afirmó.

"A nivel mental estoy preparado para 2027 y 2028 porque quiero continuar disfrutando de mi pasión, que es MotoGP. Espero que mi condición física me siga y que las lesiones me respeten. Estas semanas me han dado la oportunidad de demostrarme a mí mismo que puedo llegar a un nivel aceptable y ver que soy competitivo", añadió, dejando claro que su prioridad sigue siendo el presente. "Quiero estar centrado en esta temporada 2026, el presente es lo más importante".

El nueve veces campeón del mundo reconoció que uno de sus grandes objetivos para el tramo final de su carrera es seguir disfrutando de las motos. "La meta más ambiciosa será disfrutar de mi pasión en los últimos años de mi carrera. A veces hay atletas que terminan odiando su deporte por las lesiones, la presión o los malos resultados, y yo lo que quiero es disfrutar de mis últimos años como profesional", comentó.

Sobre su continuidad con Ducati, insistió en que nunca contempló seriamente otras opciones. "Cuando me siento bien en un sitio y respetado, es mi primera elección. No me gusta hablar con otras marcas. Ducati ha sido siempre mi primera opción", explicó, recordando que las conversaciones se pausaron para comprobar cómo respondía su hombro derecho tras la operación.

En ese sentido, admitió que existió incertidumbre tras pasar por quirófano. "Sí, tenía miedo. En cada operación siempre pierdes un porcentaje; a veces es un 5% y no lo sientes, otras veces es más. En el brazo derecho iba perdiendo cada vez más funcionalidad respecto al izquierdo y si esperaba más quizá no podría pilotar", confesó.

"Después de la última cirugía parece que ese porcentaje ha llegado a un nivel aceptable que me permite continuar pilotando y disfrutando de mi pasión", añadió.

Sobre el fichaje de Pedro Acosta, ahora en KTM, como futuro compañero en Ducati a partir de 2027, Márquez elogió al murciano pero evitó profundizar por respeto al actual integrante del equipo. "Sin duda Pedro es uno de los mejores pilotos que estaban en el mercado. Es rápido, joven y fresco, será muy rápido desde el principio. Pero no voy a entrar más porque le tengo el máximo respeto a Pecco, mi compañero actual".

Por último, sobre las primeras pruebas de las futuras MotoGP de 850cc que llegarán en 2027, se mostró prudente. "La primera impresión es siempre una primera impresión. Es un punto de inicio que no ha estado mal".