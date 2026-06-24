Bagnaia deja Ducati: "El año pasado fue difícil entendernos, necesito empezar de cero con un nuevo reto"

El piloto italiano de MotoGP Francesco Bagnaia (Ducati), en el GP de Chequia 2026. - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de MotoGP Francesco Bagnaia, campeón del mundo de la categoría reina en 2022 y 2023, no seguirá en el equipo oficial de Ducati, por lo que esta temporada 2026 será la última campaña defendiendo los colores rojos de la fábrica de Borgo Panigale, ya que siente "la necesidad de empezar de cero con un nuevo reto".

"Tras ocho temporadas de éxitos y objetivos comunes, Ducati Corse y Francesco Bagnaia tomarán caminos diferentes al término del Campeonato del Mundo de MotoGP de 2026. El Gran Premio de Valencia será el último en el que 'Pecco' lucirá el rojo del Ducati Lenovo Team sobre la pista", informó la fábrica en un comunicado.

Bagnaia, de 29 años, llegó a Ducati en 2019 como 'rookie' en MotoGP. Tras dos años en Pramac, dio el salto al equipo oficial y en 2022 se proclamó campeón del mundo, devolviendo el título de pilotos a Borgo Panigale 15 años después de que lo hiciera el australiano Casey Stoner en 2007.

Logró una racha de victorias "sin precedentes" que culminó con su segundo título en 2023: 31 victorias (11 de ellas en la temporada 2024), 62 podios y 28 poles. "Una colaboración deportiva de éxito con un valor personal igualmente significativo para un piloto que ha crecido tanto profesional como personalmente en los boxes del Ducati Corse. Una racha irrepetible que convierte a 'Pecco', hasta la fecha, en el piloto más exitoso de la Desmosedici GP", destacó la nota de prensa.

Ahora, apenas un día después del anuncio de la renovación de Marc Márquez con el equipo oficial, tanto Bagnaia como el Ducati Lenovo Team se comprometen a "cerrar este ciclo por todo lo alto" hasta el final de la temporada 2026.

El propio piloto italiano explicó su marcha a través de un mensaje en redes sociales. "Eras mi sueño, y te has convertido en la realidad más maravillosa que jamás haya conocido. Cuando me uní a MotoGP con Ducati, pensé que ya había logrado algo indescriptible, pero tú me has hecho creer en ello cada vez más", arrancó sus palabras.

"8 años, 31 victorias, 63 podios, 28 poles y dos títulos mundiales, dos subcampeonatos mundiales: esta es la historia que hemos escrito, y es solo nuestra. Hemos crecido juntos, hemos superado todo tipo de situaciones juntos sin rendirnos jamás, y siempre nos hemos impulsado mutuamente a darlo todo", dijo.

Para Bagnaia, Ducati le ha "regalado los momentos más emocionantes" de su carrera y le ha hecho "mejor piloto", pero la temporada pasada "algo empezó a cambiar". "La temporada pasada fue difícil entendernos; chocamos más de lo que nos hubiera gustado. Siento la necesidad de empezar de cero con un nuevo reto, pero jamás olvidaré lo que hemos sido. Eres parte de mí, y siempre lo serás", zanjó.

Claudio Domenicali, consejero delegado de Ducati Motor Holding, defendió que Bagnaia "ha escrito algunos de los capítulos más memorables de la historia de Ducati", recordando ese título de 2022. "Ese triunfo marcó el inicio de la era más exitosa de la marca en la categoría reina, con cuatro títulos de pilotos conquistados, dos de ellos por el propio 'Pecco'", alabó.

"El título de 2022 tiene un significado especial para mí, ya que supuso la culminación de un proceso de reestructuración dentro de Ducati Corse que nos permitió volver a la vanguardia tras un periodo especialmente difícil", agregó.

Además, resaltó "su estilo de pilotaje limpio y elegante" y su "gran deportividad en pista". Todo esto hizo que los 'Ducatisti' "se enamoraran" de Bagnaia. "Es un gran profesional y una gran persona fuera de las pistas. Las últimas temporadas han sido más exigentes desde el punto de vista deportivo y técnico, pero estoy seguro de que lo dará todo hasta su último día con el rojo. En nombre de todos en Ducati, nuestro más sincero agradecimiento", expresó.

Por su parte, Luigi Dall'Igna, director general del Ducati Corse, confesó que Bagnaia "es uno de esos pilotos con los que la chispa saltó de inmediato". "Lo buscamos y lo queríamos desde muy joven para construir un proyecto en torno a él. Es rápido y, sobre todo, inteligente. El objetivo era sacar todo el potencial de la Desmosedici GP. Lo hemos conseguido", celebró.

"Gracias al trabajo de todo el equipo y a la tecnología, pero sobre todo gracias al talento de 'Pecco', que ha devuelto el rojo de Ducati a lo más alto de la clasificación. Durante todas estas temporadas que hemos pasado juntos, hemos construido una relación madura y sólida, basada en la gratitud, la confianza y el respeto. Es la misma relación que nos ha permitido superar momentos difíciles, siempre unidos", comentó.

Por esto, está seguro de que 'Pecco' "seguirá siendo para siempre un campeón en la historia de Borgo Panigale". "Con Ducati, ha cumplido sus sueños de infancia, y nosotros hemos cumplido los nuestros a su lado. En las relaciones, no siempre es fácil reconocer y comprender cuándo ha terminado un ciclo y es necesario un cambio. El profundo vínculo de afecto mutuo que nos une no cambiará y será la clave para afrontar todas las carreras hasta el final de la temporada y para cerrar este viaje por todo lo alto", concluyó.