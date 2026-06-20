Bagnaia gana al esprint en Brno, Márquez sube al podio y Martín acecha al líder

Marc Márquez en Brno - Europa Press/Contacto/Italy Photo Press

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) ha logrado este sábado la victoria en la carrera al esprint de MotoGP del Gran Premio de Chequia, novena prueba del Mundial de motociclismo, por delante del japonés Ai Ogura (Aprilia) y del español Marc Márquez (Ducati), mientras que Jorge Martín (Aprilia), quinto, ha conseguido recortar puntos al líder Marco Bezzecchi (Aprilia), que sufrió una caída a dos vueltas del final.

En una salida fulgurante, 'Pecco' se puso al frente de la cita tras superar al 'poleman' Ogura y comenzó a apretar para llevarse un triunfo sólido 239 días después en una carrera corta. Al podio consiguió auparse también Marc Márquez, que salió desde la quinta posición y continúa su remontada en el campeonato.

Una general en la que todavía sigue líder Bezzecchi, que este sábado perdió el control de su moto en la curva 3 a falta de dos giros para el final cuando marchaba quinto y que vio, con su cuarto 'cero' en una esprint este año, cómo Martín reducía la ventaja. El de San Sebastián de los Reyes, que partía décimo, remontó hasta el quinto lugar y ahora está a 15 puntos (165) en la clasificación del transalpino (180).

También aprovechó la caída del líder Fabio di Giannantonio (Ducati), cuarto y que ahora está a 36 unidades de su compatriota. Además, Raúl Fernández (Aprilia) terminó sexto y Fermín Aldeguer (Ducati) octavo, ambos en la zona de puntos. Consiguieron terminar también Joan Mir (Honda), décimo, y Alex Rins (Yamaha), decimocuarto.

Pedro Acosta (KTM), cuarto de la general, se vio lastrado por una caída a falta de cinco vueltas cuando marchaba sexto que le dejó sin puntuar, y tampoco cruzó la línea de meta Maverick Viñales (KTM), que también se fue al suelo en la curva 12 durante el segundo giro.

Antes, en la lucha por la pole, Ogura había refrendado las sensaciones del viernes, donde fue el más rápido de la 'Practice', y se aseguró la primera posición para las dos carreras del fin de semana en el Circuito de Brno, la primera pole para un nipón en la categoría reina en casi seis años.

Con un tiempo de 1:51.139, Ogura se impuso por dos décimas a los italianos Fabio di Giannantonio y Francesco Bagnaia, que le acompañarán en la primera fila de nuevo este domingo. Desde la segunda arrancarán tanto el líder del campeonato, Marco Bezzecchi, como el vigente campeón, Marc Márquez.

Mientras, Raúl Fernández y Pedro Acosta partirán séptimo y octavo, respectivamente, y la cuarta línea de parrilla estará copada por tres españoles: Jorge Martín, Fermín Aldeguer y Joan Mir. Entre los que no consiguieron superar la Q1, Maverick Viñales empezará decimotercero, justo por delante de Alex Márquez, y Alex Rins arrancará decimonoveno.

DAVID ALONSO MANDA EN MOTO2, CON HOLGADO TERCERO

Por su parte, el colombiano David Alonso (Kalex) se hizo con la pole, la primera para él este curso, en Moto2, con el checo Filip Salac (Kalex) y el español Dani Holgado (Kalex) también en primera fila de salida.

El dominador del campeonato, Manu González (Kalex), partirá cuarto, mientras que su perseguidor, Izan Guevara (Boscoscuro), comenzará un poco más atrás, séptimo, justo tras Iván Ortolá (Kalex).

Desde la novena plaza saldrá Alex Escrig (Forward), y Dani Muñoz (Kalex), José Antonio Rueda (Kalex) y Sergio García Dols (Kalex) lo harán decimocuarto, decimoquinto y decimoctavo, respectivamente. No pudieron pasar a la Q2 Adrián Huertas (Kalex), que iniciará la prueba decimonoveno; Ángel Piqueras (Kalex), que lo hará vigésimo; Arón Canet (Boscoscuro), vigésimo tercero; Alberto Ferrández (Boscoscuro), vigésimo quinto; y Xabi Zurutuza (Forward), vigésimo séptimo.

TERCERA POLE CONSECUTIVA DE ALMANSA EN MOTO3

Por último, en Moto3, el español David Almansa (KTM) firmó su tercera pole consecutiva al parar el crono en 2:04.069, imponiéndose por apenas 17 milésimas al malasio Hakim Danish (KTM), mientras que el líder de la categoría, Máximo Quiles (KTM), cerrará la primera línea a pesar de verse lastrado por un problema mecánico.

El segundo clasificado de la general, Álvaro Carpe (KTM), comenzará cuarto, justo por delante de Brian Uriarte (KTM), con Adrián Fernández (Honda) partiendo decimotercero; Jesús Ríos (Honda) arrancando decimoquinto; Marcos Uriarte (KTM) saliendo decimosexto y Joel Esteban (KTM), decimoséptimo. En la Q1 se quedó Adrián Cruces (KTM), que deberá salir vigésimo primero.