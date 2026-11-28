Marc Márquez, durante el GP de la Comunitat Valenciana.- Italy Photo Press / Zuma Press / Europa Press

El flamante campeón del mundo en MotoGP utilizó una de repuesto y acabó decimotercero

Manu González tendrá que exprimirse en la carrera dominical de Moto2

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ha ganado este sábado por delante del español Jorge Martín (Aprilia) la carrera Sprint del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, vigesimosegunda y última cita del Campeonato del Mundo de MotoGP, y el también español Marc Márquez (Ducati) ha acabado decimotercero tras un incidente en la salida.

Había 13 vueltas programadas al Circuito Ricardo Tormo de Cheste, pero el semáforo no se apagó en el tiempo establecido para el arranque y varios pilotos levantaron sus brazos en señal de aviso. Cuando en pocos segundos se percataron los demás, la moto del flamante campeón mundial empezó a echar cada vez más humo y finalmente se vieron unas llamas.

Marc Márquez anduvo hábil para soltarse y volver al garaje del Ducati Lenovo Team con vistas a usar otra moto disponible. Dirección de Carrera entonces analizó ese percance y por megafonía se anunció, entre silbidos de muchos aficionados, que el decacampeón debería hacer desde el 'pit lane' la vuelta de formación antes de ubicarse en su sitio de parrilla.

Incluso se le sancionó con una doble 'long lap' durante la carrera, reprogramada a 12 vueltas, si bien Márquez lo asumió con aplomo en su fin de semana de adiós a MotoGP. En la salida buena, resueltos los problemas del semáforo tras casi media hora, Jorge Martín alcanzó puestos altos en detrimento de su compatriota Raúl Fernández (Aprilia).

Para colmo, Raúl Fernández se cayó en la curva 2 durante la segunda vuelta y quedó fuera de la lucha por la victoria, la cual en realidad se difuminó en cuanto Márquez rodó seis vueltas y luego cumplió su sanción. Bezzecchi impuso su ritmo de manera sólida y 'Martinator' resguardó su segunda posición, acabando tercero el italiano Enea Bastianini (KTM).

La 'salsa' estuvo a dos vueltas de la conclusión en el adelantamiento del japonés Ai Ogura (Aprilia), finalmente cuarto en meta, sobre la moto Ducati del otro hermano Márquez, Álex, quien terminó en el sexto puesto y justo por detrás del italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati).

MANU GONZÁLEZ, CON DIFICULTAD EN MOTO2

Antes del embrollo en la categoría 'reina', también hubo emoción en Moto2 porque Manu González (Kalex), líder del Mundial, empezará desde el décimo lugar de parrilla en la carrera dominical, mientras su inmediato perseguidor y también español Izan Guevara (Boscoscuro) saldrá tercero; así, la 'pole position' fue para el australiano Senna Agius (Kalex).

Por otra parte, en Moto3, las cuatro primeras plazas de la parrilla del domingo tendrán inquilinos españoles. Brian Uriarte (KTM) hizo la 'pole', segundo iniciará David Almansa (KTM), tercero saldrá el flamante campeón Máximo Quiles (KTM) y cuarto comenzará Álvaro Carpe (KTM).