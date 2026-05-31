Bezzecchi se impone en casa a Martín y afianza su liderato de MotoGP

Marco Bezzecchi durante el Gran Premio de Italia - Europa Press/Contacto/Lisa Guglielmi

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) se ha llevado este domingo la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Italia, novena prueba del Mundial de motociclismo, por delante del español Jorge Martín (Aprilia), aumentando su renta al frente del campeonato, mientras que Manu González (Kalex) es todavía más líder de Moto2 al conquistar su segundo triunfo consecutivo en la categoría intermedia y Brian Uriarte (KTM) ha estrenado su palmarés en Moto3.

En el Autódromo Internacional del Mugello, en el Gran Premio de casa, Bezzecchi completó una cita casi perfecta; tras un sábado que abrió con la consecución de la pole y que no pudo coronar al ser cuarto en la esprint, se recuperó este domingo para reinar en la carrera larga, tras una gran batalla con un Francesco Bagnaia (Ducati) que finalmente fue tercero.

Con este resultado, Bezzecchi incrementa su ventaja en la clasificación general, en la que manda con 173 puntos, 17 de ventaja sobre Martín y 39 sobre el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati), quinto este domingo. A 70 puntos se encuentra Pedro Acosta (KTM), sexto en carrera, y cierra el 'Top 5' el japonés Ai Ogura, a 81 después de ser cuarto.

Además de Martín y Acosta, también terminó entre los diez primeros Marc Márquez (Ducati), que después de ser quinto el sábado tras perderse las citas de Francia y Catalunya por una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y una posterior operación en el hombro consiguió terminar séptimo, justo por delante del ganador de la esprint,

Raúl Fernández (Aprilia), y Fermín Aldeguer (Ducati), octavo y noveno respectivamente.

Por su parte, Joan Mir (Honda) también concluyó en los puntos, duodécimo, y Maverick Viñales (KTM) fue decimoséptimo. Alex Rins (Yamaha) no pudo terminar al irse al suelo en la curva 1 durante la undécima vuelta.

El 'poleman' del sábado, Bezzecchi, consiguió mantener su posición de privilegio una vez apagados los semáforos, mientras Martín se situaba a su rueda y Raúl Fernández (Aprilia), que el sábado logró el triunfo en la esprint, caía hasta el decimoctavo puesto después de irse largo en la curva 1 durante la primera vuelta.

Un error de trazada del de San Sebastián de los Reyes permitió a 'Pecco' Bagnaia ascender a la segunda plaza, y Marc Márquez, que el sábado volvió a competir con un 'Top 5', esperaba su oportunidad situándose cuarto, un puesto que, eso sí, tuvo que pelear con Pedro Acosta (KTM) y Fermín Aldeguer (Ducati).

Bagnaia asaltó el liderato en la tercera vuelta, a ritmo de vuelta rápida, y tanto él como Bezzecchi comenzaron a tirar para dejar a Martín en tierra de nadie. En el 14º giro, Bezzecchi le devolvía la pasada a su compatriota para volver a comandar la prueba. Esa lucha permitió al campeón de 2024 acercarse a ambos y, a siete vueltas del final, adelantar a Bagnaia; el líder, por su parte, se escapaba para conquistar finalmente el triunfo.

MANU GONZÁLEZ, AÚN MÁS LÍDER DE MOTO2

Mientras, el español Manu González (Kalex) se afianzó en el liderato de Moto2 tras completar una victoria incontestable en el Mugello, la tercera de la temporada y la segunda consecutiva, al comandar la carrera desde la pole y hasta la bandera a cuadros.

Haciendo gala de un ritmo demoledor, el madrileño se subió al cajón más alto de un podio en el que también estuvieron el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y el también español Dani Holgado (Kalex), y amplió a 34,5 puntos su ventaja al frente de la clasificación sobre el segundo, un Izan Guevara (Boscoscuro) que solo pudo ser séptimo.

Además, Alonso López (Kalex) finalizó la prueba sexto y Adrián Huertas (Kalex), que partía penúltimo, logró remontar hasta la duodécima posición. Ya fuera de los puntos cerraron su actuación Sergio García Dols (Kalex), decimoséptimo; Alberto Ferrández (Boscoscuro), decimonoveno; Dani Muñoz (Kalex), vigésimo; y Unai Orradre (Kalex), vigésimo primero.

En cambio, Iván Ortolá (Kalex) no pudo completar la cita al sufrir un problema mecánico a dos vueltas por el final cuando rodaba en puestos de podio, y Alex Escrig (Forward) tampoco consiguió terminar.

URIARTE SE ESTRENA EN MOTO3

En Moto3, Brian Uriarte (KTM) conquistó su primera victoria mundialista, liderando el doblete del Red Bull KTM Ajo por delante de su compatriota Álvaro Carpe (KTM), que recorta puntos al líder de la categoría pequeña, Máximo Quiles (KTM), que solo pudo ser undécimo.

El malasio Hakim Danish (KTM), que salió desde la pole después de que el 'poleman' del sábado, el español David Almansa (KTM), no pudiese participar este domingo por culpa de una amigdalitis, fue tercero y dio a su país su primer podio desde 2016. El triunfo se decidió en la última vuelta, cuando el cántabro, de 17 años y que partía cuarto, consiguió escaparse del grupo.

El segundo puesto de Carpe le valió para asaltar la segunda posición de la general, de la que desplaza a un Adrián Fernández (Honda) que fue cuarto este domingo, justo por delante de Joel Esteban (KTM). Ahora, Quiles manda con 52 puntos de ventaja sobre Carpe y 56 sobre Fernández, con Uriarte cuarto a 78 de la cabeza.

Entre el resto de pilotos españoles, David Muñoz (KTM) terminó séptimo y Jesús Ríos (Honda) fue décimo, mientras que Adrián Cruces (KTM), decimoséptimo, se quedó fuera de la zona de puntos.