Bezzecchi reafirma su estado de forma ganando la Sprint de Phillip Island

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ha ganado este sábado por delante del español Raúl Fernández (Aprilia) la Sprint de MotoGP en el Gran Premio de Australia, decimonovena cita del Campeonato del Mundo, mientras que el también español Pedro Acosta (KTM) ha completado el podio por delante del local Jack Miller (Yamaha).

Bezzecchi, que este domingo deberá cumplir durante la carrera larga una doble 'long lap' por su incidente en Indonesia con el campeón español Marc Márquez (Ducati), reafirmó su gran estado de forma y añadió más presión en la lucha por el tercer puesto de la clasificación general del Mundial.

No en vano, su compatriota Francesco Bagnaia (Ducati) concluyó en el decimonoveno puesto de esta carrera corta en Phillip Island, donde Álex Márquez (Ducati) salió con ahínco desde la segunda fila de la parrilla para colocarse al frente en los primeros compases; no obstante, fue superado rápidamente por las motos de Fernández y de Bezzecchi.

Ambas Aprilia abrieron hueco en cabeza paulatinamente y por detrás la pelea por ser tercero vio a Miller superar a un Álex Márquez incómodo tras varias caídas durante la mañana. Aunque el australiano había dado cuenta de Acosta, éste respondió entrando de nuevo en la 'pomada' a la vez que se les acercaba el francés Fabio Quartararo (Yamaha).

De cara al desenlace volvió a remar Bezzecchi tras haberse acercado a la rueda de Fernández y frenar bruscamente, desviando su trayectoria; pese a ello, el italiano recuperó el terreno perdido y a tres vueltas para acabar superó al madrileño para tomar un liderato que ya no soltó. En la distancia, Acosta rebasó a Miller y aguantó hasta acabar en podio.

Para el plato fuerte dominical, Quartararo lucirá la 'pole position' gracias a su cronómetro récord de 1:26.465. El francés aventajó en su último 'time attack' por escasas 31 milésimas a un fortísimo Bezzecchi y a Miller, componentes así de una primera fila atípica y sin ninguna Ducati en ella después de 98 Grandes Premios consecutivos.

En Moto2, Diogo Moreira (Kalex) firmó un registro de 1:29.817 para adjudicarse la 'pole', segunda consecutiva de la temporada 2025 para el brasileño, tras haber superado por 11 milésimas al piloto local Senna Agius (Kalex). El español Manuel González (Kalex), líder del Mundial en esta categoría intermedia, completará la primera línea de parrilla.

Y en Moto3, se lució otro 'aussie'. Joel Kelso (KTM) agradó a su público con la 'pole' (1:34.056) y superando al español José Antonio Rueda (KTM), vigente campeón del mundo, por 91 milésimas. El italiano Luca Lunetta (Honda) completará la primera fila en la carrera larga.