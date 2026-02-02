El campeón Márquez retorna en el test de Sepang

Archivo - Marc Márquez durante un Gran Premio del Mundial de Motociclismo de 2025 - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La temporada 2026 del Mundial de Motociclismo en la categoría de MotoGP arrancará prácticamente este martes 3 de febrero con la celebración hasta el jueves 5 del primer test de pretemporada en Sepang (Malasia), donde los candidatos podrán comprobar sus primeras fortalezas y la de sus rivales, y que tendrá el retorno del campeón Marc Márquez (Ducati).

Como es habitual, el circuito malayo y sus altas temperaturas será el escenario de las puestas en marcha oficiales de las nuevas monturas de cada equipo de cara al Campeonato del Mundo que comenzará a finales de este mes en Tailandia. Precisamente, el trazado de Buriram acogerá el otro test de la categoría 'reina', una semana antes del inicio mundialista.

De momento, los equipos ya han podido tener alguna idea de lo que deben trabajar estos tres días de ensayos ya que el circuito asiático albergó tres días de 'shakedown', destinados a los probadores, a los 'rookies' de esta temporada como el brasileño Diogo Moreira (Honda) y el turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) y al equipo oficial de Yamaha por las concesiones que aún tiene de la organización.

Estos tres días de pruebas confirmaron el paso adelante de Honda, pero será ahora cuando ya con los 'primeros espadas' en las monturas, los que dibujen el primer boceto de lo que puede ser la campaña y si a alguien le queda trabajo por delante. No estarán todos, ya que faltarán por lesión los españoles Jorge Martín (Aprilia) y Fermín Aldeguer (Ducati).

Este test significará además la vuelta de Marc Márquez. El actual campeón iniciará la defensa del título y la conquista de un posible décimo a lomos de una 'Desmosedici' de Ducati a la que no se sube desde el pasado mes de octubre, cuando se lesionó en el Gran Premio de Indonesia y puso el punto y final a su temporada ya con la victoria asegurada.

A su lado, el italiano Francesco Bagnaia, que intentará dar un paso adelante y plantarle más resistencia este año tras los problemas sufridos en el 2025 en una Ducati que sí funcionó bien para Álex Márquez, del Gresini Racing, y que tendrá esta vez una moto de fábrica de la marca de Borgo Panigale con la misión de volver a batirse con su hermano.

Y en medio de mucha rumorología sobre posibles cambios en la parrilla para 2027, el test servirá para comprobar igualmente el rendimiento de Aprilia, ya con el italiano Marco Bezzecchi renovado, y el de KTM, donde el futuro del español Pedro Acosta parece, según las informaciones, con rumbo al equipo oficial de Ducati como nuevo compañero del nueve veces campeón del mundo. Honda y Yamaha querrán estar lo más cerca posible después de un positivo 'shakedown'.