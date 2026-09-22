El Circuit Ricardo Tormo de Cheste volverá a cerrar el Mundial de MotoGP en 2027

Archivo - Imagen del GP de la Comunitat Valenciana 2025 de MotoGP en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste - DASTMEDIA - Archivo

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Circuit Ricardo Tormo de Cheste (Comunitat Valenciana) volverá a acoger la última prueba del Campeonato del Mundo de motociclismo en 2027, con la cita valenciana prevista del 26 al 28 de noviembre, según confirmó este martes el campeonato, que desvelará el calendario completo de la próxima temporada el viernes 25 de septiembre.

De este modo, el trazado de Cheste volverá a ser escenario del cierre del Mundial de motociclismo después de que la temporada 2027 arranque en el Circuito Internacional de Buriram, en Tailandia, del 5 al 7 de marzo, mientras que la prueba valenciana pondrá el punto final al campeonato a finales de noviembre.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, valoró la confirmación como "un claro reconocimiento a cómo se organizan los eventos deportivos en la Comunitat Valenciana" y destacó el trabajo de los responsables deportivos del Consell y de todas las personas implicadas en la organización de este tipo de campeonatos.

Pérez Llorca consideró que la confirmación de MotoGP supone "una gran noticia para los moteros y para toda la Comunitat Valenciana", al tiempo que subrayó que la región volverá a situarse como "epicentro de la organización de eventos a nivel mundial".

Por su parte, el 'deputy CEO' de MotoGP, Carlos Ezpeleta, destacó la vinculación del Circuit Ricardo Tormo con el cierre de la temporada. "Hay pocos lugares que representen el espíritu del final de temporada de MotoGP como el Circuit Ricardo Tormo. El circuito, la ciudad y los aficionados crean cada año una atmósfera especial que lo convierte en el escenario perfecto para cerrar una temporada de competición al máximo nivel. Estamos encantados de confirmar Valencia como sede del final de temporada de 2027", señaló.

La confirmación se produce pocos días antes de que el Circuit Ricardo Tormo acoja el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de 2026, previsto del 27 al 29 de noviembre, que también será la última prueba del campeonato de este año.

El trazado valenciano volverá así a concentrar el desenlace del Mundial y, según destacó el Circuit, su cita final reúne tradicionalmente a decenas de miles de aficionados y en numerosas ocasiones ha sido escenario de la resolución de los títulos de las distintas categorías.

La elección de Valencia para cerrar también la temporada 2027 llega en un momento de especial protagonismo de la ciudad en torno a MotoGP, ya que el programa del Gran Premio de este año incluirá actividades para aficionados fuera del circuito, con una Fan Zone en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y una actuación del DJ internacional Hugel en la Marina Sur.