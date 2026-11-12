Ducati presentará su moto para 2027 el próximo 18 de enero con Marc Márquez y Pedro Acosta

El piloto español de Moto GP Marc Márquez (Ducati), en el GP de Catar 2026. - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ducati presentará su nueva moto de 850cc para el Mundial 2027, que también estrena reglamentación, el próximo 18 de enero en Madonna di Campiglio por quinto año consecutivo, la primera vez que los españoles Marc Márquez y Pedro Acosta posen juntos como pilotos del equipo italiano.

"Escuadrón rojo sobre nieve blanca, otra vez. Ducati regresa a Madonna Di Campiglio por quinto año consecutivo. ¡El lunes 18 de enero es el gran día!", escribió la fábrica de Panigale en su perfil de la red social 'X', junto a un vídeo con una cuenta atrás y dos motos cubiertas por una especie de lona.

2027 significará el final de las motos de 1000cc tras más de una década en el Mundial y se dará la bienvenida a las nuevas máquinas de 850cc, además de una serie de cambios para quitar protagonismo a la aerodinámica y dárselo a los pilotos, en busca de mayor igualdad en los circuitos.

Además, la próxima temporada compartirán equipo Marc Márquez, que avanza firme hacia su segundo título mundial consecutivo y el octavo en total en MotoGP, y el también español Pedro Acosta, piloto de KTM hasta el final de la presenta campaña.