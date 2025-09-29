Estrella Galicia celebra el "absolutamente irrepetible" título de Marc Márquez en MotoGP

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa cervecera española Estrella Galicia 0,0 ha felicitado al piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati), uno de sus embajadores de marca, por el título logrado este fin de semana, el noveno de su carrera y el séptimo de la categoría reina, y brindará con él y con los medios a su regreso a España, el próximo martes 7 de octubre.

"Marc Márquez ha vuelto a hacerlo. Han sido cinco años de durísimo trabajo, de esfuerzo, dolor y sacrificio en pos del mayor de los objetivos: volver a ganar el título mundial de la clase reina", celebra la marca, que se llena de orgullo para hablar de un título "histórico" y de "algo absolutamente irrepetible".

El mayor de los hermanos Márquez suma este séptimo título a los seis conseguidos en MotoGP entre los años 2013 y 2019 y confirma "el mayor retorno a la élite", según Estrella Galicia 0,0, ya que es un éxito que llega cinco años después de sufrir una grave lesión de hombro que estuvo cerca de poner fin a su carrera.