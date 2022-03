Jack Miller: "Me he convertido en un valor para Ducati"

"No veo favorito este año, todos los pilotos son increíbles y las motos, muy competitivas"

El piloto australiano de MotoGP Jack Miller (Ducati) confiesa sentirse "un referente" para la fábrica italiana, además de convertirse en "un valor para el equipo" tras cinco años con ellos, al mismo tiempo que afirma que espera que en 2022 se vea su mejor versión, en una temporada en la que no cree que haya favoritos.

"Me siento uno de los referentes de Ducati, es mi quinta temporada y creo que me he convertido en un valor para ellos e intento hacerlo lo mejor posible. Al principio me generaba presión, pero lo entendí, también con la ayuda de los jefes de equipo. Ahora lo vivo con más calma", explicó Miller en una entrevista a Europa Press con motivo de la presentación de la docuserie de Amazon Prime 'MotoGP Unlimited'.

El australiano, tras cinco temporadas con la marca italiana, espera ser candidato en este 2022. "Acabé cuarto el año pasado, pero el objetivo es intentar lograr el Mundial. Es por eso para lo que trabajamos", afirmó, asegurando que "el plan" es que su mejor versión sea en la temporada que empieza este fin de semana, ya que cree que "todavía no se ha visto" al mejor Miller.

"Los test fueron muy bien, estuvimos muy ocupados en mejorar la moto. Estoy preparado para correr, estaba cansado de la pretemporada. Este año tenemos un buen paquete, la moto va muy bien. Al final de la temporada pasada ya tuvimos una moto muy potente, así que creo que este año será el siguiente paso", deseó.

Sin embargo, apuntó que el título se decidirá entre un gran número de pilotos debido al "nivel altísimo" de la parrilla. "Todos los pilotos son increíbles, súper atletas, las motos son muy competitivas. Cada domingo puede ganar cualquiera. Es un momento espectacular para ser aficionado a MotoGP, especialmente para las nuevas generaciones. No creo que haya favorito este año. Fabio (Quartararo) ganó el año pasado, pero ahora mismo no apostaría por ninguno como favorito, hay muchos pilotos muy fuertes, es difícil decir uno", añadió.

Además, esta temporada ya tendrá público en todos los circuitos, si la pandemia lo permite. "Las dos últimas temporadas han sido muy extrañas, sin aficionados, por ejemplo en Jerez, uno de los circuitos con más gente del año, y cuando gané sin aficionados en las gradas... No se siente lo mismo. Sentir la normalidad del Mundial es muy agradable, manifestó.

"LA CONEXIÓN ENTRE LA MOTO Y EL PILOTO ES LA CLAVE"

Miller espera que el documental de Amazon pueda ayudar a que el interés por el motociclismo crezca. "Definitivamente ahora MotoGP tiene muchos más aficionados que hace 2-3 años, y la serie captará nuevas generaciones de aficionados", augura el australiano.

"He disfrutado mucho grabando el documental. Lo más especial ha sido verlo acabado y ver los ángulos que aporta sobre distintos eventos que suceden durante la temporada y que no has visto antes. Para mí es complicado decir algo que vaya a sorprender, porque vivo en ese mundo todo el año", razonó el piloto de Ducati.

Finalmente, Miller destacó la "libertad" que siente sobre la moto como uno de los aspectos que más disfruta como piloto. "La conexión entre el piloto y la moto es la clave, si no la tienes nada va a funcionar. Tienes que ser un objeto más de la moto, no alguien encima de ella. Y creo que con Ducati he encontrado eso. Las motos es lo que más disfruto en la vida, no sé me da bien hacer otra cosa, me siento un afortunado", concluyó.