Joan Mir: "El domingo será un día complicado"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Joan Mir (Repsol Honda) ha asegurado que no ha podido pilotar "exactamente" como quería durante la carrera al esprint del Gran Premio de Indonesia, en la que ha terminado decimosexto, y ha advertido de que el domingo será "complicado" correr por la alta temperatura de los neumáticos.

"Hoy no era lo que esperábamos. Después de las sensaciones de ayer, pensaba que teníamos potencial para entrar en la Q2, pero he llegado al límite bastante pronto", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo sobre su posición en clasificación, decimonovena.

El balear analizó también su actuación en la carrera al esprint. "En la carrera al esprint, he intentado recuperar posiciones pero no he podido pilotar exactamente como quería en las primeras vueltas. Una vez que he encontrado un poco de aire limpio y espacio libre, he estado contento con mis tiempos, que han sido similares a los de los seis primeros", apuntó.

Sin embargo, Mir advierte de la dificultad de pilotar este domingo en el Circuito Internacional de Mandalika. "Mañana será un día complicado, al final de la carrera de hoy era difícil terminar porque la temperatura de los neumáticos era muy alta", concluyó.