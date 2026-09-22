Joan Mir se perderá los Grandes Premios de Japón e Indonesia

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Honda HRC Castrol) - JEAN CATUFFE / DPPI

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Honda HRC Castrol) no disputará los Grandes Premios de Japón e Indonesia, decimosexta y decimoséptima pruebas del Mundial de 2026, respectivamente, por recomendación médica ante la persistencia y el empeoramiento de una serie de síntomas que arrastra desde hace varios meses y cuya causa todavía no ha podido determinarse.

Mir, que se vio obligado a retirarse del Gran Premio de San Marino y ya se ausentó del de Austria, ha continuado sometiéndose a diferentes pruebas en el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona bajo la supervisión del doctor Ángel Charte y su equipo médico con el objetivo de determinar el origen de sus problemas, que recientemente han aumentado en intensidad hasta impedirle competir.

Las pruebas realizadas hasta el momento no han permitido establecer un diagnóstico definitivo, por lo que el doctor Charte ha recomendado al piloto mallorquín guardar reposo estricto y someterse a tratamiento rehabilitador durante los próximos 15 días, lo que le impedirá participar en las citas de Japón e Indonesia.

"Joan Mir ha experimentado durante varios meses una serie de síntomas que afectan a su energía y rendimiento, con un aumento reciente de su intensidad, y su causa todavía no está confirmada", explicó Charte, jefe médico de MotoGP, quien señaló que el piloto seguirá siendo sometido a un "seguimiento estrecho" por parte de su equipo médico.

Honda Racing Corporation informará próximamente del sustituto de Mir para los dos próximos Grandes Premios, mientras que el estado del piloto será actualizado después de nuevas pruebas médicas.