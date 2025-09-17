Jorge Lorenzo: "Rossi me ha ganado más duelos que Márquez"

Archivo - El expiloto de motociclismo Jorge Lorenzo comentará el Mundial de MotoGP para DAZN. - DAZN - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expiloto de motociclismo español Jorge Lorenzo reconoció que el italiano Valentino Rossi le "ha ganado más duelos que Marc Márquez" durante su carrera, elogiando al nueve veces campeón del mundo, al que recordó "muy completo" y con "muy pocos puntos débiles".

"Valentino me ha ganado más duelos que Márquez", sostuvo el expiloto balear en una nueva entrega de 'DECODED' sobre la carrera de Valentino Rossi, contenido de la plataforma DAZN que analiza en profundidad las claves que han convertido al piloto en uno de los grandes nombres de MotoGP.

El nuevo contenido revive la carrera del nueve veces campeón del mundo con la participación de figuras como Jorge Martínez 'Aspar', Pablo Nieto, Alessio 'Uccio' Salucci, director del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, además de leyendas como Max Biaggi y Kevin Schwantz, para dibujar un retrato de Rossi.

Jorge Martínez 'Aspar' señaló que el secreto de su éxito estuvo en saber adaptarse a cualquier situación mejor que nadie. "Valentino tenía esa capacidad de leer las carreras y de sacar siempre un extra cuando más lo necesitaba", elogió.

Por su parte, Jorge Lorenzo reconoció que enfrentarse al italiano era un reto constante, por ser un piloto "muy completo". "Rossi era más de carreras y de ritmo que de 'pole position'. Tenía muy pocos puntos débiles". "Valentino es superinteligente, muy pillo. En la pista era exactamente igual. Impresionaba su poder mediático, si yo no hubiese sido una persona fuerte mentalmente, eso me habría hecho más pequeño", confesó.

Uno de los momentos más polémicos en la carrera de Rossi fue el Gran Premio de Malasia de 2015, cuando un encontronazo con Marc Márquez acabó con el piloto español en el suelo. El incidente sigue siendo recordado como un punto de inflexión en la rivalidad entre ambos.

Para Dani Pedrosa, ambos pilotos "pelearon muy duro", aunque no vio "bien" la maniobra del italiano. "Son parte de las carreras* en muchas ocasiones las emociones son difíciles de gestionar", puntualizó. Mientras que a Lorenzo fue un episodio que le impactó. "Me chocó porque no estás acostumbrado a ver que un piloto eche fuera de la trazada tan claramente a otro", relató.

El mallorquín admitió que la falta de sanción inmediata le indignó. "Estaba mosqueado por la no bandera negra de Rossi, que me perjudicaba en puntos porque habría sido líder", recordó.