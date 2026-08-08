Jorge Martín afianza su liderato con pole y victoria al esprint en Silverstone

Jorge Martín en Silverstone - Europa Press/Contacto/Godfrey Pitt

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Martín (Aprilia) ha afianzado este sábado su liderato de MotoGP con una victoria en la carrera al esprint del Gran Premio de Gran Bretaña, duodécima cita del Mundial de motociclismo, en la que se impuso por delante del japonés Ai Ogura (Aprilia) y del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) y en la que Marc Márquez (Ducati) sufrió por el desgaste del neumático trasero y solo pudo ser noveno.

Con un dominio de principio a fin en las diez vueltas al Circuito de Siverstone, el madrileño selló su triunfo número 19 en carreras cortas y alcanza los 220 puntos, aumentando su renta sobre Ogura, segundo del campeonato a 17 unidades (203), mientras que Bezzecchi asciende a la tercera plaza (193), desplazando a la cuarta al de Cervera (191).

En el regreso a la acción tras el parón veraniego, Martín defendió en el arranque de la carrera corta la pole conquistada horas antes, con el segundo del campeonato, el japonés Ai Ogura (Aprilia), a su rueda. Raúl Fernández (Aprilia), que había comenzado desde la segunda plaza, se fue al suelo en la cuarta vuelta y a pesar de tratar de continuar no pudo seguir en carrera.

Mientras, Marc Márquez (Ducati) sufría y caía de la cuarta posición de salida a la sexta, con los transalpinos Marco Bezzecchi (Aprilia) y Fabio di Giannantonio (Kalex) peleando por el último de los puestos de podio. La falta de agarre del neumático trasero pasó factura al de Cervera, que en las últimas vueltas descendía todavía tres lugares más en la clasificación para 'rascar' solo un punto.

Alex Márquez (Ducati) terminó cuarto, y Pedro Acosta (KTM) y Joan Mir (Honda), sexto y séptimo respectivamente, también acabaron en una zona de puntos que cerró el eneacampeón del mundo. Alex Rins (Yamaha) fue decimosexto, Pol Espargaró (KTM) decimoctavo y Augusto Fernández (Yamaha) decimonoveno.

Antes, en la lucha por la pole, Martín firmó un espectacular registro de 1:56.160, récord del circuito, para garantizarse la primera posición de salida por delante de otras dos Aprilias, las de Raúl Fernández, que se quedó a 21 milésimas, y de Ai Ogura.

La segunda fila estará encabezada por Fabio Di Giannantonio, como primera Ducati, seguido de Bezzecchi y de Marc Márquez. También lograron colarse en la Q2 Alex Márquez, Acosta, Lecuona y Mir, que volverán a arrancar este domingo séptimo, noveno, décimo y duodécimo, respectivamente.

Alex Rins arrancará decimoséptimo, justo por detrás de 'Pecco' Bagnaia, y Pol Espargaró, sustituto en KTM de Maverick Viñales, lo hará vigésimo primero. El 'wildcard' Augusto Fernández partirá vigésimo tercero y último.

GUEVARA LIDERA EL 'TOP 5' ESPAÑOL EN MOTO2

En Moto2, la pole fue para Izan Guevara (Boscoscuro), que impuso su 2:01.48 para doblegar por tres décimas a su compatriota Alonso López (Kalex), con Iván Ortolá (Kalex) cerrando la primera línea de salida y con el líder del Mundial, Manu González (Kalex), y Dani Muñoz (Kalex) completando el 'Top 5' español.

En una sesión marcada por el susto del indonesio Mario Aji (Kalex), cuyo accidente provocó la aparición de la bandera roja pero que se saldó sin problemas graves, solo el checo Filip Salac (Kalex), sexto, irrumpió en un 'Top 8' casi íntegramente de España, con Dani Holgado (Kalex) y Alex Escrig (Forward) terminando séptimo y octavo respectivamente. Sergio García Dols (Kalex) comenzará desde la decimosexta posición.

QUILES, 'KO' PARA EL DOMINGO EN MOTO3

Por último, en Moto3, el británico Scott Ogden (KTM) fue el más rápido, conquistando la segunda pole de su carrera, y se aseguró liderar la primera fila por delante del español Adrián Cruces (KTM) y del argentino Valentín Perrone (KTM), todo en una jornada en la que el líder, el español Máximo Quiles (KTM), sufrió una caída y solo pudo ser undécimo; posteriormente, se confirmaba que se había fracturado la clavícula derecha y que no correría el domingo.

Además, David Almansa (KTM) partirá cuarto en una segunda línea en la que también estarán el tercero del campeonato, Álvaro Carpe (KTM), y Adrián Fernández (Honda). Brian Uriarte (KTM), segundo de la general, comenzará séptimo y Joel Esteban (KTM) saldrá decimotercero. No pasaron a la Q2 David González (KTM) ni Jesús Ríos (Honda), que arrancarán vigésimo y vigésimo primero.