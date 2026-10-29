Jorge Martín, declarado apto para la FP1 del Gran Premio de Malasia

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Aprilia), en el GP de Australia 2026. - Shu Zelin / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Aprilia) correrá en el Gran Premio de Malasia, en el circuito de Sepang, tras recibir luz verde para competir en la FP1 de este viernes, después de someterse a un reconocimiento médico este mismo jueves.

Martín, que se encuentra a 10 puntos del líder del Campeonato del Mundo, Marc Márquez (Ducati), sufrió una fractura sin desplazamiento del radio distal de la muñeca derecha tras su dura caída en el Sprint del Gran Premio de Australia, pero finalmente sí estará en Malasia.

Así, menos de una semana después de sufrir la lesión en Phillip Island, Martín saltará a la pista en la primera sesión de un Gran Premio crucial en la lucha por el título de 2026. "El equipo médico de MotoGP volverá a examinar a Martín tras la FP1", informó MotoGP.

El madrileño avanzó que está "bien" y que "podría estar mucho peor después de ese accidente". "Me siento agradecido de estar aquí, de poder participar en este GP. Hace solo cinco días desde que rompí mi radio. Vamos a ver", analizó.

"Después, la carrera es otro paso más grande, decidiré si continuar o no durante el fin de semana. Trataré de ser competitivo, trataré de estar cómodo. Estaba disfrutando de esa pelea", recordó. "Si no estuviera jugándome el título, tendría el brazo escayolado y esperaría 4 ó 5 semanas. Traté de hacer todo lo que pude y rápido, pero el proceso del hueso es el que es y todavía no se ha recuperado. Está roto, voy con un hueso roto", lamentó.

Aunque el de San Sebastián de los Reyes avanzó que en Portimao ya se sentirá "muy bien" y podrá "correr de una manera normal". "No estoy pensando mucho en el campeonato en este momento. Quiero caminar, quiero ver si soy competitivo. Y en caso de que sea competitivo, todavía estoy en la lucha. Quiero comprobarlo en la moto. Cada día mejoro. Incluso si mi brazo no se recupera, siento que mi movilidad es mejor, mi fuerza es mejor. Voy día a día. Pero no pienso que pueda ser tan competitivo como en Australia", zanjó.