Jorge Martín: "Ganar en Jerez es distinto, es un circuito superespecial"

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Ducati) confesó que "ganar en Jerez es distinto", porque "es un circuito superespecial", aunque lamentó que, debido al 'chattering', no puede dar su "100% durante las carreras", mientras ha aprendido a "mantener más la calma en ciertas situaciones", relajarse y "respirar".

"En Jerez solo conseguí un podio, en Moto2, y la verdad es que es un buen objetivo el volver a subir al podio. Recuerdo que tenía bastante buen ritmo, pero me costaba adelantar el año pasado, así que voy a tratar de trabajar en este punto, para tratar de ser más rápido y conseguir el podio en las dos carreras", dijo Martín en la rueda de prensa oficial sobre el GP de España de este fin de semana en el Circuito de Jerez.

El piloto madrileño calificó de "superespecial" el trazado andaluz, por lo que "ganar aquí es algo distinto". "Recuerdo que mi familia, mi padre y mi madre, venían antes de que yo naciese para ver a Crivillé y Doohan, va a ser muy especial. Hay como tres o cuatro circuitos que son superespeciales y este es uno de ellos", dijo.

Aunque para esta edición presenta el preocupante problema del 'chattering' o vibración en los neumáticos, algo que ya notó en el test de Malasia. "Tuve ese mismo problema en Catar, pero Pecco no tuvo ese problema, iba superrápido, por lo que pensé que era una cuestión mía. Y durante la carrera de Catar tuve bastante 'chattering' durante la carrera sprint, pudimos resolverlo de cara a la carrera, así que depende muchísimo de cómo abordes la carrera, si partes muy rápido entonces tienes dificultades", analizó.

"Tenemos que gestionar bien los neumáticos. Estoy tratando de hablar con Ducati para evitar estos problemas, porque si ya hemos trazado estos resultados con este problema, imagina lo que podemos conseguir si no lo tuviéramos. La moto tiene un potencial increíble, pero por el momento, por lo menos por mi parte y en base a lo que he venido experimentando estas carreras, no puedo empujar a mi 100% durante las carreras", confesó.

Y es que el de San Sebastián de los Reyes, líder del Mundial con 80 puntos, sabe que debe mantenerse "calmado" para "gestionar bien los neumáticos". "Si comienzas ya con el 'chattering' desde el comienzo, tienes una situación muy difícil que gestionar en el resto de la carrera", reiteró.

"Trataré de competir con esas cartas que se me repartan y tratar de conseguir el mejor resultado que no ha sido negativo en las últimas dos carreras y daremos al máximo", agregó sobre ese problema en las gomas.

Sin embargo, 'Martinator' insistió en que "sin duda las motos han mejorado y los neumáticos son mejores" respecto a 2023. "Esta nueva generación con la que corremos esta temporada es mejor, y por eso también nos cuestan algunos otros problemas con la moto, porque aún tenemos demasiado agarre en el filo", comentó.

"Después, llegan estos circuitos que son muy estrechos, con los muros muy cerca, pero sé que el equipo de seguridad de Dorna ha hecho un trabajo estupendo, para tratar de evitar cualquier tipo de problema. Va a ser un fin de semana seguro para todos", aplaudió.

Finalmente, Martín opinó que la "clave" para estar en lo más alto de la clasificación es su "constancia" desde el "arranque de la temporada". "Es un punto que siempre me había costado. Tratando de mantener más la calma en ciertas situaciones, donde a lo mejor me ponía un poquito más nervioso, ahora trato de relajarme y respirar", zanjó.