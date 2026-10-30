Jorge Martín podrá correr en Sepang y Raúl Fernández será baja

Archivo - El piloto español Jorge Martín (Aprilia) durante un Gran Premio - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press
MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El piloto español Jorge Martín (Aprilia) podrá disputar el Gran Premio de Malasia de este fin de semana en el circuito de Sepang tras ser declarado apto por los médicos, mientras que su compatriota Raúl Fernández (Aprilia) no podrá competir finalmente por su lesión en la mano.
Martín se fracturó el radio el pasado fin de semana durante el Gran Premio de Australia, pero decidió arriesgar en Malasia por su segunda posición en el Mundial a 10 puntos de Marc Márquez (Ducati). Recibió el 'ok' para la primera sesión libre de este viernes, en la que completó 12 vueltas, y posteriormente fue declarado apto para el resto del fin de semana.
De todos, el campeón del mundo de 2024, visiblemente dolorido, no pudo completar la 'Practice', aunque según confirmó Aprilia estaba centrado en su recuperación de cara al sábado, por lo que, de acuerdo con el Director Médico de MotoGP, el doctor Ángel Charte, tomó la decisión de no hacer todo el entrenamiento oficial por lo que tendrá que pasar por la 'Q1' tras acabar vigesimoprimero.
Por otro lado, el que no estará el resto del fin de semana en Sepang será el español Raúl Fernández, del equipo satélite de Aprilia, el Trackhouse, debido a las fracturas en varios dedos que se produjo en el Gran Premio de Indonesia.
El piloto madrileño ya se perdió la cita de Phillip Island y pese a recibir el visto bueno para participar en el primer entrenamiento libre en el trazado malasio, fue declarado oficialmente no apto tras una nueva revisión médica y no podrá disputar el resto del Gran Premio.