Jorge Martín quiere recortar en Mugello y en el regreso de Marc Márquez

Jorge Martín en la parrilla de salida del Gran Premio de Catalunya 2026 - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Martín (Aprilia) intentará recuperar terreno al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), su compañero de equipo y líder del Mundial de Motociclismo en la categoría de MotoGP este fin de semana en el Gran Premio de Italia, séptima cita del calendario y que tiene la noticia también del más que probable regreso del actual campeón, Marc Márquez (Ducati).

'Bez' quiere aprovechar el calor de su afición y de correr en casa para abrir más brecha en una general de la categoría 'reina' que lidera con 142 puntos, 15 más que el madrileño, y 26 más que su compatriota Fabio di Giannantonio (Ducati), después de un Gran Premio de Catalunya que no fue demasiado óptimo para la marca de Noale.

El más damnificado en Montmeló fue seguramente Martín, que llegaba al trazado catalán lanzado tras su doblete en Le Mans (Francia), y que vio como se marchaba en esta ocasión sin sumar ningún punto, y con el enfado monumental tras irse al suelo por un toque con el español Raúl Fernández, del equipo satélite de Aprilia. Bezzecchi minimizó daños en otra Sprint adversa, pero no pudo subir al podio, con un quinto puesto que terminó siendo cuarto por la sanción a Joan Mir (Honda).

Un Gran Premio en Barcelona que fue caótico, con dos graves caídas, del español Alex Márquez (Ducati) y del francés Johan Zarco (Honda), los cuales no estarán en la pelea en Mugello. Sí quiere estar Marc Márquez, aunque aún está pendiente de las revisiones médicas para poder correr y empezar su intento de remontada para optar al décimo título.

El actual campeón se ha perdido los dos últimos Grandes Premios por la caída que tuvo en Francia y que le produjo una pequeña fractura en el pie, que le hizo pasar por el quirófano. Además, aprovechó el obligado parón para adelantar una cirugía previamente programada en su hombro, dañado desde el Gran Premio de Indonesia el año pasado.

Márquez viajó a Mugello y, de momento, recibió el visto bueno de los médicos para volver a pista durante la primera sesión libre, tras la cual se someterá a otra revisión para ver si puede completar todo el fin de semana en un circuito donde ganó el año pasado. Ducati ha ganado en las últimas cuatro visitas, las otras tres gracias al italiano Francesco Bagnaia.

Aprilia, en cambio, no lo ha hecho nunca en el Gran Premio de casa y el ilerdense, que no suma nada desde su victoria en la carrera Sprint de Jerez de la Frontera (Cádiz), necesita un gran fin de semana para tratar de enjugar todo lo posible la diferencia de 85 puntos con Bezzecchi. El nueve veces campeón del mundo intentará estar en la pelea por un podio para el que también hay que tener en cuenta a un Di Giannantonio que sigue siendo la mejor Desmosedici de la marca de Borgo Panigale, y al español Pedro Acosta (KTM), cuarto clasificado del campeonato y todavía a la búsqueda de un fin de semana redondo.

Por otro lado, en la categoría de Moto3 y Moto2 continúan dominando los españoles Máximo Quiles (CFMOTO) y Manuel González (Kalex), respectivamente, con el primero gozando de una ventaja muy clara en la general y el segundo defendiendo su liderato.

Quiles se presenta en el trazado italiano como el rival a batir después de una temporada donde está siendo casi imbatible. De hecho, en Montmeló encadenó su tercera victoria seguida para un total de cuatro, con otros dos segundos puestos. Esta regularidad le hace tener ya 64 y 73 puntos de ventaja sobre sus compatriotas Adrián Fernández (Honda) y Álvaro Carpe (KTM) antes de una carrera que ya conquistó el año pasado, siendo además su primera en el Mundial de Moto3.

También triunfó el año pasado en Mugello un Manu González, que llega a este Gran Premio animado por lograr en Montmeló su segunda victoria de la temporada tras la del estreno en Tailandia, aunque en aquella ocasión sólo se repartieron la mitad de los puntos, y tras haber encadenado dos segundos puestos en Jerez y Le Mans. En Italia defenderá 18,5 puntos sobre su compatriota Izan Guevara (Boscoscuro) y 31,5 sobre el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro).