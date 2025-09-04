Jorge Martín: "Tengo que continuar construyendo mi confianza"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Aprilia) confesó este jueves que tiene que "continuar construyendo" su confianza en un Gran Premio de Catalunya, que es "una buena oportunidad para desentrañar cómo funciona la moto" y en el que no quiere fijarse "demasiadas expectativas", aunque cree que "es cuestión de tiempo" empezar a ver resultados tras su difícil inicio por las caídas y las lesiones.
"Me vienen muy buenos recuerdos de la última vez en Cataluña con el Campeonato, pero los recuerdos son recuerdos y ahora quiero centrarme en el presente. Tenemos un nuevo proyecto, muchísimo trabajo por realizar, y tengo que centrarme en mí mismo", defendió el de San Sebastián de los Reyes, en la rueda de prensa oficial previa al GP de Catalunya.
El madrileño cree que el trazado catalán será "una buena oportunidad para desentrañar cómo funciona la moto" y para "continuar construyendo" su confianza, y seguir "dando grandes pasos adelante". "Este circuito se le da bien al Aprilia y a mí, pero no quiero fijarme demasiadas expectativas, quiero ir pasito a pasito y ver a dónde podemos llegar", dijo.
"Es un buen circuito para la Aprilia, pero la última vez que estuve aquí con la Aprilia resultó bastante difícil en los test. Pero ahora es una buena oportunidad, porque la moto ha cambiado muchísimo en el curso de estos meses, es una moto completamente nueva así que ya veremos qué tal funciona, pero estoy seguro de que funcionará bien", agregó.
Martín cree que "es una cuestión de tiempo" encontrar las mejores sensaciones con la moto. "Aún me sigue costando, no he tenido demasiada suerte en las últimas ocasiones en la clasificación, pero siento que es una cuestión de tiempo que vaya conociendo la moto, porque normalmente durante la carrera soy capaz de remontar hasta las posiciones delanteras. Tengo confianza, pero quizás para forzar el límite a una vuelta aún me falta. Cataluña es una oportunidad para recuperar esa confianza", reiteró.
"Balaton Park fue un gran fin de semana para mí en términos de cómo fueron mejorando las sensaciones. Pude pilotar de la manera normal con mi estilo usual. Me faltaron unos pequeños detalles, es más cuestión mía, de acostumbrarme a esta moto. Es un proceso un largo para mí, para encontrarme al 100% con la moto, así que pasito a paso", prosiguió.
Finalmente, 'Martinator' elogió a Marc Márquez, que está haciendo una temporada "increíble". "Para mí es un grandísimo ejemplo, porque siempre me fijo en los mejores pilotos y de mayor talento. Que su nivel sea así es mejor para mí, porque hace que suba mi listón y mis límites. Ahora es el hombre a batir y trataré de continuar trabajando para ir cerrando esta distancia", concluyó.