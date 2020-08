Lowes: "Teniendo en cuenta la segunda salida que he hecho, estoy contento con la cuarta plaza"

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico de Moto2 Sam Lowes (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se mostró "contento" por su cuarta posición en el Gran Premio de Austria, sobre todo porque no hizo una buena salida cuando se reanudó la carrera tras la bandera roja por lo sucedido tras el accidente de Enea Bastianini (Kalex).

"Teniendo en cuenta la segunda salida que he hecho y que sólo tenía 13 vueltas para remontar, estoy contento con la cuarta posición y con los 13 puntos que hemos sumado", expresó Lowes en declaraciones facilitadas por su equipo.

El británico recordó lo sucedido con la bandera roja que provocó que se reanudase una carrera más corta en la que todos los pilotos iban a ir "a fondo desde la primera curva". "No he hecho la mejor salida y me he quedado en un segundo grupo en el que he tenido que pelear mucho", indicó.

"Como piloto es divertido tener batallas como esta, pero pierdes mucho tiempo. Sé que estoy a mejor nivel del demostrado hoy así que estoy contento de tener una nueva posibilidad la semana que viene para volver a intentar pelear por el podio", añadió.

Por su parte, su compañero de equipo, Augusto Fernández, octavo, calificó la carrera como "loca". "Todo el mundo peleaba cada vuelta como si fuese la última. No estoy contento con la carrera de hoy porque habíamos trabajado muy bien y teníamos el ritmo para hacer un mejor resultado", confesó.

"El problema es que esta carrera no iba tanto de ritmo sino de pelear a cada vuelta y yo no he acabado de saber gestionar bien las distintas luchas que he emprendido. Lo positivo es que la semana que viene tenemos otra carrera en esta pista y podemos seguir progresando", sentenció.