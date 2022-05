Marc Márquez: "La afición de Jerez me ha levantado para terminar cuarto"

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se mostró "contento" aunque sabedor de la necesidad de seguir mejorando después de ser cuarto este domingo en el Gran Premio de España, donde la "afición de Jerez" le ayudó en una carrera de "supervivencia".

"Hemos hecho una buena carrera, creo que el aficionado la ha disfrutado. Hemos peleado hasta el final y esto es con lo que me quedo. Hoy era a lo máximo que podía aspirar. Tenía que hacer una salida buena y no lo ha sido, casi chocamos con Aleix y Miller. La carrera ha sido de supervivencia y guardar fuerzas", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera logró su mejor posición esta temporada y confesó que tuvo que forzar, impulsado también por la afición. "He lanzado el ataque para frenar a Aleix, porque sabía que tenía un poco más de ritmo. He tenido esa salvada en la que casi me he caído, pero creo que la afición de Jerez me ha levantado para terminar cuarto", apuntó.

""Hemos salvado el fin de semana a base de estrategia y táctica, pero tenemos que buscar un puntito más de velocidad. Estoy contento, pero queremos seguir evolucionando", terminó.