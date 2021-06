Marc Márquez: "Cuando empiezas el 20, séptimo puesto no está tan mal"

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se mostró "muy contento" con su séptimo puesto este domingo en el Gran Premio de Países Bajos, ya que saliendo 20º "no está mal", tras lograr recuperar la confianza perdida en la caída del viernes.

"Estoy muy contento hoy, seguro que si miras el resultado y ves el séptimo puesto no es demasiado impresionante, pero cuando empiezas desde el 20 en la parrilla, no está tan mal", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera explicó su carrera. "He estado presionando mucho en la primera vuelta y estaba en el puesto 12. Luego he cometido un error a mitad de carrera y he perdido el contacto con el grupo de delante. A partir de entonces me he concentrado en volver y he podido pilotar bien hasta el final, con una bonita batalla con Aleix Espargaró también en las últimas vueltas", comentó.

"Estaba destruido físicamente, así que no he podido apretar más a Bagnaia. Cuando he vuelto al box he agradecido al equipo y a Honda porque tras la caída del viernes me han vuelto a dar la confianza cambiando algunos parámetros con el control de tracción y eso me ha permitido pilotar bien. El potencial de la moto era para acabar en el podio si hubiéramos empezado más adelante", añadió.