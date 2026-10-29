Marc Márquez defiende liderato en Sepang ante un apto Jorge Martín

Marc Márquez y Jorge Martín durante la carrera Sprint del Gran Premio de Australia 2026 - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato del Mundo de Motociclismo afronta este fin de semana la decimonovena cita de la temporada con la disputa del Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepang, un escenario histórico e impredecible al que el español Marc Márquez (Ducati) llega al frente de la clasificación general de MotoGP con diez puntos de ventaja sobre Jorge Martín (Aprilia), con luz verde para competir tras superar el examen médico tras su caída en Australia.

Tras la cancelación de las carreras del domingo en Australia por las inclemencias meteorológicas, el Mundial aterriza en tierras malayas tal y como quedó tras la prueba al esprint de Phillip Island. Márquez, que aprovechó la caída de su rival para alzarse con el triunfo y el liderato, comanda la tabla con 365 puntos por los 355 de Martín, en un campeonato al que tan solo le restan tres citas para su conclusión.

El de San Sebastián de los Reyes sufrió una fractura sin desplazamiento del radio distal de la muñeca derecha durante la esprint australiana y no pasó por el quirófano para apurar sus opciones de título. Tras someterse este jueves a un chequeo médico, el piloto madrileño ha sido declarado apto para disputar la primera sesión de entrenamientos libres del viernes, tras la cual volverá a ser evaluado por los servicios médicos del campeonato para seguir en competición.

De esta forma, la inercia del campeonato favorece a Marc Márquez, aunque Sepang no se encuentra entre sus trazados idóneos. El octacampeón del mundo suma dos victorias en la categoría reina en este escenario (2014 y 2018), mientras que en 2024 finalizó duodécimo tras sufrir una caída cuando marchaba en posiciones delanteras. Un balance al que buscará dar la vuelta para ampliar su renta frente al '89' y mantener a raya al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), tercero de la general a 50 puntos de la cabeza.

Bezzecchi, que nunca ha subido al podio en Sepang en ninguna categoría y el pasado curso fue undécimo a 19 segundos del ganador, aspira a mantener vivas sus opciones matemáticas al volante de una RS-GP que pretende certificar el título mundial de equipos para Aprilia Racing, que aventaja en 139 puntos al Ducati Lenovo Team.

En la nómina de candidatos al triunfo destaca también Alex Márquez (Ducati), vencedor del Gran Premio en 2025 y de la prueba esprint en 2023, así como Pedro Acosta (KTM). El murciano, cuarto en el Mundial con 263 puntos a 102 del líder, ya fue segundo la pasada temporada en Sepang y buscará pelear por el triunfo liberado de la presión del campeonato.

Asimismo, la nómina de la fábrica de Borgo Panigale cuenta con Francesco Bagnaia (Ducati), vencedor en Sepang en 2022 y 2024 y ganador de la esprint en 2025, quien aspira a igualar los 64 podios de Wayne Rainey en la categoría reina. Ducati, además, opta a conquistar su décima victoria en esta pista para igualar su mejor registro en un único trazado.

Por su parte, la parrilla presentará de nuevo varias novedades. Raúl Fernández (Aprilia) también deberá superar el examen médico tras retirarse en Australia por las molestias en los dedos de su mano derecha, mientras que en el BK8 Gresini Racing Iker Lecuona volverá a sustituir al lesionado Fermín Aldeguer. En Honda, Joan Mir y Luca Marini regresan con el objetivo de recibir la luz verde definitiva para competir, en un fin de semana en el que Marini alcanzará su salida número 200 en el Mundial.

GONZÁLEZ BUSCA CONSOLIDAR SU LIDERATO FRENTE A GUEVARA EN MOTO2

En Moto2, el español Manu González (Kalex) afronta el Gran Premio de Malasia como líder de la categoría intermedia con 265,5 puntos, aunque con un estrecho margen de solo 5,5 puntos sobre Izan Guevara (Boscoscuro), segundo clasificado con 260. Por detrás, Iván Ortolá marcha tercero con 191,5 puntos, mientras que Dani Holgado (170) y David Alonso (166) completan las cinco primeras posiciones de la general en un fin de semana donde el LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP dispone de su primera opción para certificar el título mundial de equipos.

QUILES LLEGA COMO CAMPEÓN A SEPANG Y URIARTE BUSCA EL 'ROOKIE' DEL AÑO EN MOTO3

En la categoría de Moto3, con el español Máximo Quiles (CFMOTO) ya proclamado campeón del mundo con sus 351 puntos y diez victorias esta temporada, la atención se centra en la lucha por el subcampeonato que lidera David Almansa con 217 puntos. Por detrás, Brian Uriarte ocupa la tercera plaza con 198 puntos y dispone en Sepang de su primera oportunidad matemática para coronarse de forma definitiva como el 'Rookie' del año en la categoría pequeña, aventajando en 87 puntos al indonesio Veda Pratama.