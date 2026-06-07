Marc Márquez: "Estoy supercontento, ha sido una victoria muy trabajada"

Marc Márquez celebra su victoria en el GP de Hungría 2026 - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) se mostró "supercontento" por lograr este domingo "una victoria muy trabajada" en el Gran Premio de Hungría y reconoció que había valido "la pena" todas las horas que se ha pasado en casa centrándose en la recuperación de su última lesión.

"Estoy supercontento. Ha sido una victoria muy trabajada porque después del año pasado todo cambió, el deporte es así, de un día a otro puede cambiar todo. Eso ya lo aprendí en 2020 y también el año pasado, así que ahora hemos trabajado muy duro para volver", señaló Márquez en declaraciones facilitadas por Estrella Galicia 0,0, patrocinador del catalán.

Para el nueve veces campeón del mundo, "hacer un fin de semana" como el que firmó en Balaton Park "es muy difícil técnicamente". "Si el viernes no aprietas, el sábado lo tienes muy complicado, pero dimos un paso adelante y quiero dar las gracias a todos los que han creído en mí: a los médicos, los fisios. Han sido muchas horas en casa trabajando pero ha valido la pena", remarcó.

Finalmente, Márquez confesó que esperaba encontrarse "peor en este circuito". "Creo que la clave ha sido dosificarme. Durante toda mi carrera deportiva siempre me he puesto mucha presión y bueno mi actitud sigue siendo la misma, ya me conocéis, pero también quiero relajarme un poco mentalmente y disfrutar porque, si disfruto, todo va a ir llegando", sentenció.