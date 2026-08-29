Marc Márquez gana la esprint y mantiene su dominio en Aragón

Marc Márquez en MotorLand Aragón - Europa Press/Contacto/Nuno Reisinho

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) se ha llevado este sábado la victoria en la carrera al esprint del Gran Premio de Aragón, decimotercera cita del Mundial de motociclismo, después de terminar segundo en la lucha por la pole tras el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), en una jornada en la que Alonso López (Kalex) y David Almansa (KTM) se han garantizado salir primeros este domingo en Moto2 y Moto3, respectivamente.

El de Cervera, que partió desde la segunda posición de la parrilla, atacó una vez apagados los semáforos en MotorLand Aragón y se situó en cabeza de carrera, una posición que ya no abandonaría hasta la bandera a cuadros. Con ello, suma ya 20 victorias en sábado, más que ningún otro piloto, desempatando con Jorge Martín (Aprilia), con 19.

Por detrás del eneacampeón del mundo finalizó su hermano Alex Márquez (Ducati), que también fue capaz de adelantar a Bezzecchi, que completó el podio del día en Alcañiz. Pedro Acosta (KTM) terminó cuarto, mientras que el actual líder, Martín, cerró el 'Top 5', justo por delante de Fermín Aldeguer (Ducati).

Con estos resultados, Martín reduce ligeramente su renta en la general del campeonato sobre Bezzecchi, ahora a 29 puntos. Marc Márquez, por su parte, sube una plaza en detrimento del japonés Ai Ogura -ausente tras someterse a una operación por una fractura en la mano izquierda- y es tercero a 33 unidades.

Además, Raúl Fernández (Aprilia) concluyó octavo este domingo, entrando en la zona de puntos. Fuera de ella finalizaron Alex Rins (Yamaha), duodécimo; Joan Mir (Honda), decimosexto; y Pol Espargaró (KTM), decimoséptimo.

Antes, Bezzecchi fue el único piloto en bajar del 1:45 en la sesión de clasificación e hizo valer su 1:44.962 de récord en la Q2 para llevarse la pole por delante de los hermanos Márquez. Raúl Fernández, Martín y Acosta integraron la segunda fila, mientras que Aldeguer se garantizaba salir undécimo. No pudieron avanzar a la Q2 Joan Mir, decimoquinto; Alex Rins, decimonoveno, ni Pol Espargaró, vigésimo.

ALONSO LÓPEZ LIDERA EL 'TOP 4' ESPAÑOL DE MOTO2

En Moto2, Alonso López (Kalex) celebró una pole tres años después y liderará una primera fila española en la que también estarán Izan Guevara (Boscoscuro), segundo de la general, y Dani Holgado (Kalex), mientras que el líder, Manu González (Kalex), cerró el 'Top 4' nacional en MotorLand Aragón.

Entre los que también disputaron la Q2, Ángel Piqueras (Kalex) se garantizó la octava plaza de salida, por delante de Alex Escrig (Forward); Dani Muñoz (Kalex) saldrá decimotercero; Iván Ortolá (Kalex) comenzará decimoquinto; y Adrián Huertas (Kalex), decimoséptimo.

Por su parte, José Antonio Rueda (Kalex) deberá remontar desde la vigésima primera posición de salida; Arón Canet (Boscoscuro) desde la vigésima tercera; Marcos Ramírez (Forward) desde la vigésima cuarta; Sergio García Dols (Kalex) desde la vigésima quinta; Alberto Ferrández (Boscoscuro) desde la vigésima séptima; y Xabi Zurutuza (Forward) desde la vigésima octava.

ALMANSA SALDRÁ PRIMERO EN MOTO3

Por último, el español David Almansa (KTM) se aseguró la pole para la carrera de Moto3 con un registro récord en MotorLand de 1:56.347 que le hará salir en primera línea de parrilla por delante del argentino Marco Morelli (KTM), que se quedó a 33 milésimas, y del líder del campeonato, el también español Máximo Quiles (KTM).

Además, Adrián Cruces (KTM) partirá quinto, justo por delante del 'rookie' Brian Uriarte (KTM), mientras que la tercera fila la encabezará el segundo clasificado, Álvaro Carpe (KTM), junto a Adrián Fernández (Honda). Jesús Ríos (Honda) partirá décimo; el sustituto de David Muñoz, David González (KTM), lo hará decimpséptimo y Joel Esteban (KTM), decimoctavo.