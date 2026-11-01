Marc Márquez gana en Sepang y se acerca a su décimo título

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha logrado este domingo la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Malasia, decimonovena cita del Mundial de motociclismo, por delante de Pedro Acosta (KTM) y ha ampliado su renta al frente de la general sobre el ausente Jorge Martín (Aprilia), mientras que el colombiano David Alonso (Kalex) ha reinado en Moto2 y el español Máximo Quiles (KTM) ha conquistado su undécimo triunfo del año en Moto3.

En ausencia de Martín, al que su fractura de muñeca le ha impedido participar en las dos carreras en el Circuito Internacional de Sepang, el de Cervera dio un paso de gigante hacia su octavo título de MotoGP a falta de tres Grandes Premios para el final, en una jornada en la firmó su victoria número 80 en la categoría reina y en la que encabezó un podio que completaron Acosta y Alex Márquez (Ducati).

Con su segundo puesto en la esprint y su triunfo de este domingo, el siete veces campeón de MotoGP cuenta ahora con 44 puntos de ventaja sobre Martín y 67 sobre el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), sexto en Sepang. La próxima semana en Catar, Márquez tendrá su primer 'match point' por el décimo entorchado de su carrera, algo que conseguirá si logra sumar 30 puntos más que Martín y ocho más que Bezzecchi.

Una vez apagados los semáforos, el mayor de los Márquez superó a su hermano, 'poleman' del sábado, para ponerse al frente de la cita, y Acosta, ganador de la esprint, consiguió terminar la vuelta inaugural en tercera posición. Con el paso de las vueltas y con el desgaste de los neumáticos como factor clave, el de Mazarrón fue acercándose al menor de los hermanos.

Consiguió adelantarle en la curva 9 durante la décima vuelta y dejar atrás la pelea por el tercer puesto, pero el líder del campeonato también se alejaba; de hecho, la renta del '93' a falta de cinco giros para el final era de tres segundos, ampliada a más de cuatro una vez vio la bandera a cuadros, cuando celebró su séptimo triunfo del curso.

Además de los tres del podio, también acabaron en la zona de puntos Alex Rins (Yamaha), que concluyó duodécimo; Maverick Viñales (KTM), que terminó decimocuarto; e Iker Lecuona (Ducati), que lo hizo decimoquinto. No consiguieron finalizar ni Joan Mir (Honda) ni Augusto Fernández (Yamaha).

ALONSO VENCE Y GUEVARA APRIETA LA LUCHA POR EL TÍTULO EN MOTO2

En Moto2, el colombiano David Alonso (Kalex) ha vencido en una carrera con cinco pilotos españoles en el 'Top 6', con Dani Holgado (Kalex) -completando el doblete del Aspar- y Ángel Piqueras (Kalex) en el podio, y en la que Izan Guevara (Boscoscuro) ha reducido hasta los 3,5 puntos la ventaja de Manu González (Kalex) al frente del campeonato.

El balear terminó cuarto en Sepang y sumó 13 puntos, pero 'Manugasss' consiguió amortiguar el golpe con un quinto puesto que le permite seguir una semana más en lo más alto de la clasificación. De esta manera, la pelea por la corona de la cilindrada intermedia se mantendrá apretada hasta el final.

Adrián Huertas (Kalex) finalizó sexto, y también consiguieron puntuar Iván Ortolá (Kalex), octavo; Alex Escrig (Forward), décimo; José Antonio Rueda (Kalex), undécimo; Alonso López (Kalex), duodécimo; y Dani Muñoz (Kalex), decimotercero. Xabi Zurutuza (Forward) acabó decimonoveno y Alberto Ferrández (Boscoscuro), vigésimo.

QUILES FIRMA SU UNDÉCIMO TRIUNFO EN MOTO3

Por último, el español Máximo Quiles (KTM) ha logrado su undécima victoria del curso en Moto3, la primera desde que es campeón matemático, por delante del indonesio Veda Pratama (Honda) y del también español Álvaro Carpe (KTM), cuarto de la general.

David Almansa (KTM), que terminó la carrera quinto por detrás del ídolo local Hakim Danish (KTM), pudo ampliar su distancia sobre sus rivales para asentarse en la segunda plaza de la general; con 228 puntos, cuenta con 23 de ventaja sobre Brian Uriarte (KTM), noveno este domingo, y sobre Carpe.

Por su parte, Joel Esteban (KTM) fue sexto, por delante de Adrián Fernández (Honda) y de David Muñoz (KTM); y Adrián Cruces (KTM) finalizó decimocuarto. Jesús Ríos (Honda) no pudo completar las suficientes vueltas para concluir la cita.