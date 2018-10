Marc Márquez: "Haré un 'reset' como si fueran 0 puntos de diferencia"

Publicado 27/07/2018 20:07:05 CET

MONTMELÓ (BARCELONA), 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha señalado este viernes respecto a la segunda parte de la temporada, con diez Grandes Premios por disputarse en el Mundial y siendo el próximo el de la República Checa en Brno, que deberá hacer un "'reset'" mental para pensar que no tiene diferencia alguna respecto a sus rivales y perseguidores.

"Si tuviera más diferencia, mejor. Tenemos que saber hacer un 'reset' en la cabeza con esta diferencia, como si no estuviera y fueran 0 los puntos", aseguró a los medios en el Circuit de Barcelona-Catalunya antes de la cuarta edición de la 'Allianz Night Run' que impulsa junto a su hermano Àlex Márquez dentro del proyecto 'Laps For Life 93'.

Márquez, que tiene 165 puntos y lidera el Mundial con 46 puntos de ventaja sobre Valentino Rossi y 56 puntos sobre Maverick Viñales, ambos pilotos oficiales de Yamaha, confía en tener un último tramo bueno de Campeonato, sin pensar en que tiene ese colchón de puntos, y lograr su tercer Mundial seguido en MotoGP.

"El año pasado había carreras 'a todo o nada' (en la segunda parte de campeonato), este año la diferencia que tengo hace que si hubiera una carrera en lluvia o con dificultades, sea importante sumar puntos. No hay que malgastar la ventaja pero cuando tenga que utilizarla, hacerlo bien", manifestó.

Y es que tiene claro que no puede "caer en el error de la confianza". "Mucha gente ya me ha dicho que tengo mucha ventaja, y queda más de la mitad. Llevamos nueve carreras, quedan diez, y debemos seguir con la misma intensidad de siempre", aseveró en este sentido.

"Quien va segundo es el más peligroso, y es Valentino. Después Maverick, que está tercero. Dicen que las Yamaha no están finas pero en cada carrera están en el podio, están segundo y tercero, tienen potencial y tendremos que estar alerta con todos pero especialmente con las Yamaha", comentó sobre quién cree que son sus máximos rivales.

De todos modos, su planteamiento de carrera será el mismo: "intentar ganar todas las carreras que pueda y en las que no intentar sumar puntos". "Afronto el fin de semana para ganar y después en domingo ya veremos si se puede quedar primero, segundo o tercero, lo importante es sumar puntos", apremió sobre su mentalidad en Brno, en Austria y resto de carreras que restan por disputare.

Empezando por la cita checa, cree que no es territorio Honda, pero que tiene buenos augurios. "En Brno tanto Yamaha como Ducati han ido bien, de los circuitos que quedan es quizá el que no nos va tan bien pero hicimos un 'test' y fue bien. Tiene paso por curva, has de intentar frenar tarde pero dejar paso de curva, es de los más difíciles y es amplio, con varias trazados. Para volver de vacaciones no es fácil", lamentó.

Por otro lado, explicó a los medios que durante sus vacaciones sufrió una caída, yendo en moto en Alcarràs, que no será impedimento alguno. "Tuve un susto, nada importante, el miércoles fui a entrenar en moto y tuve una pequeña caída. Pero he ido en bici y todo perfecto. He ido por la mañana a probar y al trote, puedo", celebró al respecto.

En cuanto al cambio de compañero, con la retirada de Dani Pedrosa y llegada a Honda de Jorge Lorenzo, cree que será bueno. "Pedrosa es un gran piloto y Honda ha buscado otro gran piloto como es Jorge Lorenzo. Con dos pilotos ganadores en un mismo equipo, los dos quieren ganar y sólo lo hace uno. Son dos estilos de pilotaje diferentes, la evolución de la moto puede ser diferente, pero ya lo era ahora", señaló sobre qué cambiará con Lorenzo respecto a Pedrosa.