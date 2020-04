Marc Márquez: "Mi hermano se ha ganado el nombre y no ha sido nada fácil"

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez ha puesto en valor la trayectoria de su hermano Álex porque "se ha ganado el nombre", algo que "no ha sido nada fácil" por las eternas comparaciones entre ambos y deseó que "vuelva la normalidad cuanto antes" por culpa del coronavirus, reconociendo "ansiedad por volver a competir".

"Será una experiencia nueva competir contra él estando en mi equipo", dijo Marc Márquez en una charla virtual que mantuvo con Pau Gasol, ambos con hermanos menores en el mismo deporte. "Se hacía raro rodar con él en los test de pretemporada, seguirlo y pasarlo, y que me pasara él también. Espero que me pase pocas veces durante la temporada", añadió entre risas.

"El hermano pequeño de... es siempre el hermano de. Y eso cuesta mucho. La forma en que lo celebran cuando ganan se nota que hay algo que tienen dentro. No lo expresan y no lo dirán nunca. Creo que mi hermano se ha ganado el nombre y no ha sido nada fácil", aseguró sobre el vigente campeón de Moto2 y nuevo integrante del Repsol Honda Team en la categoría reina del motociclismo.

"Es un privilegio entrenar juntos y estar a su lado. Cuando no tira él, tiro yo o al revés. Si yo estoy perezoso y él no, nos animamos el uno al otro", comentó el mayor de los Márquez, que este año defenderá título de MotoGP. El estado de su hombro ha mejorado y confiesa que ya está deseando volver al asfalto.

"Tenía una prueba la semana pasada porque en la operación o en la recuperación me tocaron el nervio y se me desactivó el deltoides. Pero ahora estoy mucho mejor. Estaba un poco asustado porque no se activaba, pero ahora es cuestión de tiempo, coger volumen, movilidad y todo", afirmó el piloto catalán, que trabaja en casa con "pesas, gomas y rodillo" para "hacer el mantenimiento".

Marc Márquez está deseando que "pase todo esto" aunque admitió que el comienzo del Mundial según estaba previsto no era lo ideal para sus condiciones tras la intevención en el hombro. "Honestamente hablando me venía bien que se retrasase por el coronavirus porque hubiera empezado el año 'tocado'", pero si hubiera sabido la pandemia que nos venía no lo hubiera deseado", agregó.

"Estamos a la expectativa de ver qué pasa, pero quietos en casa. Con ansiedad por volver a competir, sobre todo de volver a la normalidad", indicó el de Cervera, que aprovecha estos días, entre otras cosas, para jugar a los videojuegos con su hermano. Dorna organizó una competición virtual de MotoGP y la ganó mi hermano. A mí la 'Play' no se me da tan bien como la realidad".

Por último, Marc Márquez -seis veces campeón de MotoGP y con ocho títulos mundiales en su palmarés- sigue motivado como el primer día. "Es un privilegio vivir de lo que más te apasiona y yo me levanto con esa motivacion. La recompensa me la dan las victorias. La victoria no cansa, te motiva más", manifestó.

PAU GASOL: "ESTE PIE ME HA DADO DEMASIADOS PROBLEMAS"

Por su parte, Pau Gasol, que organizó la conversación con Márquez, también elogió a su hermano, Marc Gasol, a quien trataba de "picar" cuando eran pequeños para tratar de hacerle mejorar y habló sobre el estado de su lesión, que le obligó a romper su contrato con Portland para centrarse en la recuperación.

"Voy mejorando, yo también tenía que hacerme unas pruebas a finales de marzo, así que esperaré a que pueda ir a una clínica y ver qué tal está el pie, si está bien y si el hueso ha cerrado. Tengo días mejores y días peores, en total, llevo más de un año de mi recupeación, este pie me ha dado demasiados problemas", admitió el de Sant Boi de Llobregat.

"Al final tienes esa sensación de desconfianza y por eso las pruebas son importantes porque necesitas esa seguridad. Espero que, poco a poco, podamos volver a una cierta normalidad para dar los pasos necesarios. Ahora estoy en Estados Unidos, en la Costa Oeste", confesó Gasol, que comentó la situación actual en el país tras la pandemia del coronavirus.

"Ha llegado un poquito más tarde, aquí está empezando a subir el número de contagios. Va a ser un golpe duro, lo está siendo ya. Están tomando medidas duras de confiamiento para parar el virus, pero la situación es dramática, sin duda", valoró el doble campeón de la NBA.

Por último, Gasol se refirió a la iniciativa que ha impulsado junto a Rafa Nadal para recaudar fondos con Cruz Roja España. "Se trata de unir al deporte español y luchar contra esta enfermedad. Es un reto ambicioso, estamos en buen camino pero aún nos queda para completarlo. Lo mejor es la repuesta de nuestro deporte y sirve de gran inspiración para el resto de sectores, la unión tiene la fuerza", sentenció.