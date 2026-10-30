Marc Márquez lidera el viernes en Sepang con Jorge Martín en la cola

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) en Sepang, en el GP Malasia 2026 - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) ha liderado este viernes la jornada de entrenamientos del Gran Premio de Malasia al fijar el mejor tiempo en la sesión de Práctica en el circuito de Sepang, con un registro de 1:57.000 con el que ha aventajando en una décima a su hermano Alex Márquez (Ducati) y al japonés Ai Ogura (Aprilia) dentro de los diez elegidos para acceder directamente a la 'Q2', mientras Jorge Martín (Aprilia), apto para correr pero físicamente mermado por su caída en Australia, fue último.

El mayor de los Márquez, que ya ha sido el más rápido durante la sesión matinal de entrenamientos libres (FP1), ha vuelto a liderar la 'Practice' con su tiempo de 1:57.000, lanzando un primer aviso a sus rivales pese a sufrir una caída durante el desarrollo del entrenamiento, y abriendo de la mejor manera un nuevo capítulo en su lucha por el título con Martín, que sin duda está arriesgando para poder sumar puntos y no verse tan rezagado, con la esperanza de ir a más.

De momento, el gran rival de Marc Márquez es su hermano Alex Márquez, del Gresini satélite de Ducati, quien ha respondido en segunda posición a 109 milésimas (1:57.109), mientras que Ai Ogura ha completado el 'Top 3' a 167 milésimas (1:57.167) del mejor registro del día. Por su parte, la nota destacada de la jornada la ha protagonizado precisamente Jorge Martín, quien apenas ha completado dos vueltas a la pista antes de bajarse de la moto para priorizar su descanso y recuperación de cara al sábado, terminando en la 21ª posición con un crono de 1:59.670.

Tras el trío de cabeza, Pedro Acosta (KTM) ha finalizado cuarto con un tiempo de 1:57.380, a 380 milésimas del líder. A su estela se han situado los italianos Fabio Di Giannantonio (Ducati), quinto a 442 milésimas (1:57.442), y Marco Bezzecchi (Aprilia), sexto a 475 milésimas (1:57.475). El grupo de diez pilotos que han certificado el billete directo a la 'Q2' lo han completado Enea Bastianini (KTM), séptimo; Maverick Viñales (KTM), octavo; Franco Morbidelli (Ducati), noveno; y el retornado Joan Mir (Honda), décimo a 618 milésimas de la cabeza (1:57.618).

BAGNAIA Y ZARCO SE QUEDAN FUERA DE LA Q2 TRAS IRSE AL SUELO

En el lado opuesto, varios de los nombres habituales no han podido meterse entre los diez primeros y deberán jugarse el pase en la 'Q1' del sábado. Ha sido el caso de Johann Zarco (Honda), undécimo a 805 milésimas (1:57.805), y del italiano Francesco Bagnaia (Ducati), duodécimo a 807 milésimas (1:57.807), tras sufrir ambos sendas caídas en la sesión. Tampoco ha alcanzado el corte directo el 'rookie' Diogo Moreira (Honda), décimotercero a 913 milésimas (1:57.913), por lo que del 11º clasificado en adelante afrontarán la primera tanda de clasificación en busca de las dos últimas plazas de repesca.

MANU GONZÁLEZ Y DAVID ALMANSA MANDAN EN MOTO2 Y MOTO3

En la categoría de Moto2, el líder del Mundial, el español Manuel González (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), se ha adjudicado la referencia de la primera jornada en Sepang tras marcar el mejor crono de la Práctica con un tiempo de 2:03.737. 'Manugas' ha superado a sus compatriotas Alonso López (ITALJET Gresini Moto2), segundo a 144 milésimas (2:03.881), y Daniel Holgado (CFMOTO RCB Aspar Team), tercero a 206 milésimas (2:03.943).

Por su parte, Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) ha terminado en cuarta posición (2:03.971) al frente del resto de la representación española entre los diez mejores, donde también han finalizado Iván Ortolá (QJMOTOR - BORDOY - MSI), sexto; Ángel Piqueras (QJMOTOR - BORDOY - MSI), séptimo; y Daniel Muñoz (Italtrans Racing Team), noveno.

Por último, en Moto3, David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) ha firmado el mejor registro del viernes gracias a una vuelta rápida de 2:11.427 al frente de una Práctica muy apretada. El piloto manchego se ha impuesto por solo 69 milésimas al 'rookie' finlandés Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3), segundo con 2:11.496, y por 92 milésimas al indonesio Veda Pratama (Honda Team Asia), tercero con 2:11.519.

La presencia española en el 'Top 10' la han completado Adrián Fernández (Leopard Racing), quinto; Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), séptimo; Joel Esteban (LEVEL UP - MTA), octavo; Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), noveno; y David Muñoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), décimo.