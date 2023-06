Marc Márquez: "Llego al límite, no estoy preparado para apretar"

"Si estoy aquí lesionado es por mi compromiso máximo con Honda"



MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) aseguró que llega "al límite" al Gran Premio de los Países Bajos en Assen tras sus múltiplles lesiones por las cinco caídas en la pasada cita de Alemania, y comentó que no se siente preparado para "apretar" y que trabajará para ganar información de cara al futuro, pensando en el Mundial 2024.

"Llego al límite. Digo que daré un paso atrás porque si no estás preparado a nivel físico, no puedes encontrar las últimas tres o cuatro décimas ni apretar. Ya lo veremos, a lo mejor voy muy fluido y más rápido. Pero este fin de semana no me siento preparado para apretar. Continuaré trabajando para mejorar de cara al futuro", apeló en rueda de prensa.

"En Mugello y Alemania dije que a nivel de condición física estaba en mis mejores momentos. Podía pilotar por encima de mi nivel. Pero después de cinco caídas el fin de semana pasado no estoy preparado para dar el tope. Me centro en continuar pilotando para recabar información", añadió.

Pese a verse al límite en cuanto a nivel físico, aseguró que ha hecho "buen trabajo" los tres últimos días. "El tobillo era uno de los problemas principales antes de llegar aquí, porque la inflamación era excesiva pero han hecho un gran trabajo y creo que no será un gran problema. En el dedo gordo tengo una fractura, por suerte solo en la última parte, no será problema. Y la segunda costilla, fracturada, sí será un problema porque cuando respiro, lo noto. Pero ya veremos, haremos el FP1 y paso a paso", señaló.

Todo ello es fruto de un pasado fin de semana "muy duro" por la sensación de estar empujando, o no, y caerse. "Acepté caerme en la 'qualy', entiendes por qué te caes. Antes del 'warm up' pensé en cortar, en la carrera al sprint iba más lento, no empuje más allá de mis sensaciones. En el 'warm up' tuve una caída sin ir empujando y es lo que resulta más difícil", reconoció.

No obstante, reiteró que su compromiso con Honda es "máximo". "No he leído mucho, me he volcado en mi mismo y tenía mucho trabajo a hacer con fisios y médicos. Si estoy aquí con todas las lesiones es porque mi compromiso con Honda es máximo y quiero continuar trabajando con este proyecto para el futuro. Mi compromiso es al cien por cien, estoy aquí para mejorar y recabar información para el futuro", manifestó.