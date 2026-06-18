Marc Márquez lucirá en Brno un casco exclusivo por el 120 aniversario de Estrella Galicia. - ESTRELLA GALICIA

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) lucirá un casco exclusivo en el Gran Premio de República Checa, que se disputa este fin de semana, para conmemorar el 120 aniversario de su patrocinador Estrella Galicia.

En 1906, José María Rivera Corral fundó la primera fábrica de La Estrella de Galicia, iniciando así una historia que cumple ahora 120 años. Con motivo de esta celebración, Marc Márquez, uno de los principales embajadores de la sin alcohol de la compañía, lucirá en su casco en el próximo Gran Premio de República Checa un diseño especial conmemorativo inspirado en los grifos de cerveza Génesis, de cerámica de Sargadelos.

Así, según un comunicado, esta decoración homenajea al origen gallego de Estrella Galicia 0,0 a través de un concepto "cargado de simbolismo, que conecta tradición, identidad y legado". Se trata de un hexágono que se inspira en la estrella de 6 puntas, emblema protector del antiguo gremio de los cerveceros y símbolo de Estrella Galicia. Cada una de las seis aristas, a su vez, representa los procesos esenciales de la elaboración de la cerveza (malteado, cocción, fermentación) y los elementos necesarios para desarrollar dichos procesos (aire, agua y fuego).

"Este simbólico hexágono es la base de la columna Génesis, que se produce de forma totalmente artesanal en la factoría de Sargadelos. Labrado en cerámica y multiplicado a lo ancho y alto de cada grifo, conforma un sistema modular que alberga los mecanismos necesarios para el tiraje perfecto de Estrella Galicia", explicó la marca.

También un 19 de junio de 2019, Hijos de Rivera inauguró el Museo Estrella Galicia (MEGA), y el 19 de junio del año pasado, la fábrica de Morás. Además, la próxima inauguración de la sede corporativa global de A Coruña tendrá lugar también este viernes, coincidiendo con la salida a pista de Marc Márquez.