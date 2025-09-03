Marc Márquez: "Montmeló realmente valora el pilotaje y la técnica de nuestros rivales"

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) no esconde que Montmeló, escenario este próximo fin de semana del Gran Premio de Catalunya, decimoquinta cita del Mundial de Motociclismo, no es uno de sus "mejores circuitos" a nivel estadístico y que "valora la técnica y el pilotaje" de sus rivales.

"Montmeló no es uno de mis mejores circuitos, al menos sobre el papel, ni siquiera en cuanto a resultados. En cualquier caso, es mi carrera de casa y el ambiente que crea la afición siempre es único y especial", señaló Márquez en declaraciones facilitadas este miércoles por su equipo.

El líder del Mundial tiene claro que "desde los entrenamientos libres del viernes" tendrán que intentar "comprender el verdadero valor de la pista". "Nos mantendremos concentrados y sumaremos el máximo de puntos posible, teniendo en cuenta que este circuito realmente valora el pilotaje y la técnica de nuestros rivales", advirtió.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Francesco Bagnaia, reconoció que mirando "la clasificación", el pasado Gran Premio de Hungría fue "sin duda uno de los fines de semana más desafiantes del año". "Después de la calificación, decidimos hacer algunos cambios muy significativos en la moto, y volví a sentirme bien pilotando, especialmente durante la carrera del domingo. Seguiremos por este camino, trabajando para confirmar las mismas buenas sensaciones también en este circuito", afirmó el de Turín.