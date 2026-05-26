Marc Márquez podría volver en Mugello este fin de semana

El piloto español de motos Marc Márquez en la parrilla de salida de MotoGP del Gran Premio de España 2026 - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) podría volver a correr este próximo fin de semana en el Gran Premio de Italia, séptima cita del Mundial de Motociclismo, aunque para ello debe recibir el visto bueno de los médicos.

"Tras superar con éxito el reconocimiento médico, Marc viajará mañana miércoles a Mugello. El jueves se someterá a una evaluación final en pista para obtener la autorización médica que le permita competir en el GP de Italia", confirmó este martes su equipo.

El actual campeón del mundo de la categoría 'reina' se ha perdido las carreras de Francia y de Barcelona por culpa de una fuerte caída durante la Sprint disputada en Le Mans que le provocó una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.

El de Cervera aprovechó que tenía que pasar por el quirófano para someterse a una segunda operación para solucionar también un problema en el hombro derecho y tampoco pudo correr en Montmeló por lo que está a 85 puntos del líder, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).