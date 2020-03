Marc Márquez: "Queremos volver pronto, pero primero tenemos que ganar la batalla al coronavirus"

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) desea poder estar "pronto" de nuevo en la pista, después de que el Mundial de motociclismo se viese obligado a parar por la amenaza del COVID-19, pero ha asegurado que "primero" deberán ganar "la batalla al coronavirus".

"Queremos estar pilotando y luchando de nuevo en la pista pronto, porque eso significará que el mundo está en una mejor situación. Pero primero tenemos que ganar la batalla al coronavirus. ¡Manteneos a salvo!", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Este domingo, el vigente campeón del mundo de MotoGP terminó quinto en el primer Gran Premio de eSports, que los pilotos disputan mientras el Mundial está detenido, y en el que ganó su hermano Àlex (Repsol Honda). "Quiero felicitar a Àlex por la victoria, sabía que por nuestro tiempo jugando juntos seríamos muy rápidos y ha hecho un gran trabajo", manifestó.

"Por supuesto, me hubiese gustado ganar, pero el resultado no es tan malo y como equipo lo hemos hecho bien. En este tipo de carreras necesitas un estilo diferente, así que he tenido que adaptar mi estrategia un poco. Estoy muy feliz de poder hacer algo para los fans", finalizó.