Marc Márquez reina bajo presión en la esprint de Brno

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha ganado este sábado, por delante de su compatriota Pedro Acosta (KTM), la carrera al esprint de MotoGP del Gran Premio de la República Checa, duodécima prueba del Mundial de motociclismo, una victoria calculada y cuestionada hasta el último momento por las dudas con la presión de los neumáticos y que le permite afianzarse en el liderato.

El de Cervera, que partía segundo tras su compañero de equipo, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), apenas necesitó unas curvas en el reasfaltado Circuito de Brno para superar al 'poleman' y tomar el mando de la prueba, en la que volvió a demostrar que es el piloto más aventajado de la parrilla.

Igual que hiciera en Tailandia, donde se dejó pasar por su hermano Alex, el octocampeón gestionó a la perfección una situación que hubiese sobrepasado a cualquier otro piloto; nada más ponerse primero, la pantalla de su Ducati le advertía de que debía subir la presión de las ruedas, que, por reglamento, debe estar dentro de los parámetros establecidos durante al menos el 30% de las vueltas.

Así, esperó a Acosta, que venía por detrás, y le dejó liderar la carrera, mientras 'Pecco' Bagnaia caía a la séptima plaza por el mismo motivo que el catalán. A solo dos giros para el final, en el cambio de dirección, Márquez recuperó el liderato y ya no lo abandonó hasta el final. Los comisarios anunciaron una investigación tras la prueba, pero finalmente nadie pudo arrebatar el undécimo triunfo en 12 esprints al de Cervera, que es todavía más líder. Acosta y el italiano Enea Bastianini (KTM) completaron el podio.

"He confiado en la tecnología. Solo tenía que estar dentro de la presión tres vueltas y cuando he visto el contador a cero, he pasado a Pedro. Ha sido una carrera diferente que he podido gestionar porque teníamos más velocidad", señaló Márquez, que ahora aventaja en la general a su hermano Alex Márquez (Ducati), decimoséptimo este sábado, en 95 puntos.

Raúl Fernández (Aprilia) fue sexto, justo por delante de Bagnaia, y Pol Espargaró (KTM) cerró la zona de puntos, noveno. El vigente campeón, Jorge Martín (Aprilia), fue undécimo en su primera carrera en su regreso al Campeonato del mundo, mientras que Fermín Aldeguer (Ducati), Alex Rins (Yamaha) y Joan Mir (Honda) terminaron decimocuarto, decimoctavo y decimonoveno. Augusto Fernández (Yamaha) no consiguió finalizar la cita.

Previamente, en clasificación, Bagnaia, que tuvo que pasar por la Q1, se había asegurado encabezar la primera fila por delante de un Marc Márquez que se fue al suelo en el último sector cuando rodaba para establecer el mejor registro. Con un crono récord de 1:52.303, 'Pecco' lograba su primera 'pole position' de la temporada y también la primera en Brno al superar en dos décimas al de Cervera.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha) se garantizaba cerrar esa primera línea, mientras que Joan Mir, Raúl Fernández, Pedro Acosta y Alex Márquez se aseguraban sus quinta, sexta, séptima y octava posiciones de salida, respectivamente. También participó en la Q2 Jorge Martín, que fue duodécimo.

Entre los que se quedaron en la Q1, Pol Espargaró volverá a salir este domingo decimocuarto, por delante de Alex Rins, mientras que Fermín Aldeguer y Augusto Fernández lo harán decimoctavo y vigésimo segundo, respectivamente.

BALTUS MANDA EN MOTO2 Y MANU GONZÁLEZ SALDRÁ CUARTO

En Moto2, el belga Barry Baltus (Kalex) conquistó la 'pole' -el primero de su país en conseguirlo en la categoría intermedia desde Xavier Siméon en el Gran Premio de las Américas de 2015- por delante del estadounidense Joe Roberts (Kalex), al que aventajó por tan solo 20 milésimas, y del español Marcos Ramírez (Kalex), que deberá cumplir con una doble 'long lap' en carrera tras el incidente con Albert Arenas en Alemania.

Todo en una sesión en la que el líder Manu González (Kalex), que manda con 172 puntos, se aseguró un cuarto puesto de salida y en la que Arón Canet (Kalex), segundo del campeonato (163), sufrió una caída que le impidió marcar tiempo y que le obligará a remontar desde el decimoctavo puesto.

Además, Dani Holgado (Kalex) saldrá quinto; Alonso López (Boscoscuro) lo hará décimo; Izan Guevara (Boscoscuro), duodécimo; Jorge Navarro (Forward), decimotercero; Iván Ortolá (Boscoscuro), decimocuarto; Albert Arenas (Kalex), decimoséptimo; Alex Escrig (Forward), vigésimo segundo; Adrián Huertas (Kalex), vigésimo quinto; y Eric Fernández (Boscoscuro), vigésimo octavo.

PINI SE ESTRENA EN MOTO3 ANTE RUEDA

Por último, en Moto3, el italiano Guido Pini (KTM) celebró su primera 'pole' mundialista con un gran 2:05.019 de récord, que le valió para superar, en su último 'time attack', al líder del campeonato, José Antonio Rueda (KTM), y al también español David Almansa (Honda), que completará la primera línea de parrilla después de que David Muñoz (KTM), tercero en esa Q2, fuese sancionado por rodar lento durante la sesión.

La penalización del sevillano, que partirá último, permite subir a todos los pilotos una posición. Así, Máximo Quiles (KTM) comenzará cuarto; Adrián Fernández (Honda), séptimo; Ángel Piqueras (KTM), segundo de la general, noveno; Marcos Uriarte (KTM), décimo; y Álvaro Carpe (KTM), decimotercero.