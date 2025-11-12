Marc Márquez: "Ha sido el año más bonito de mi carrera deportiva"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati), vigente campeón de la categoría, confesó que el 2025 "ha sido el año más bonito" de su carrera deportiva, después de estos cinco años en los que ha conseguido "poco profesionalmente, pero mucho en el lado humano", y ha "madurado mucho".

"La primera frase que me salió en Japón fue 'me siento en paz conmigo mismo', porque lo que he conseguido después de luchar durante todos estos años, porque una lesión llega cuando uno menos se lo espera. Es cierto que en el tratamiento de aquella lesión cometimos algunos errores, como volver antes de tiempo", recordó el de Cervera en una entrevista compartida por su patrocinador Estrella Galicia 0,0.

Marc Márquez reconoció que esa decisión de volver antes de tiempo en 2020 "encadenó una serie de nuevas lesiones, operaciones que, sin esa decisión, se hubieran evitado". "Te pueden recomendar muchas cosas, pero al final la última decisión es tuya. Eso fue lo que me ha hecho luchar durante todo este tiempo para volver, no para demostrar nada a nadie, sino simplemente para quedar en paz conmigo mismo", reiteró.

"Había tomado una mala decisión que me ha hecho sufrir más de la cuenta, que me ha hecho madurar mucho, pero he podido vencer esa decisión con un título, que es lo que más he buscado, celebró el piloto español.

Por esto, "quizá" ha conseguido "poco profesionalmente" desde 2020, pero "mucho en el lado humano". "No creo que haya perdido cuatro años de mi carrera deportiva, sino que he ganado cuatro años de mi vida personal en los que he madurado mucho y aprendido muchas cosas, que incluso me ha cambiado un poco el carácter y el punto de vista de las cosas, de cuándo arriesgar o cuándo no, y eso es lo que creo que ha marcado la diferencia en 2025", valoró.

Y esta temporada ha sido "histórica" también por el subcampeonato de su hermano Álex. "Acabar en MotoGP dos hermanos primero y segundo no había pasado nunca y me atrevería a decir al 90 por ciento que no lo volverá a conseguir nadie. Hemos sido dos hermanos que se llevan tres años de diferencia que han llegado al máximo nivel del motociclismo. Ha sido el año más bonito de mi carrera deportiva", reveló.

"Álex ha compartido todo mi sufrimiento durante estos cuatro años. Indirectamente, pero muy directamente, es quien más me ha ayudado. Me ha hecho no desconectar nunca del motociclismo, ya que él seguía en las carreras. Si no hay alguien que siga cercano, es muy fácil desconectar porque quieres evitar ese sufrimiento de estar lesionado y no poder competir, pero tener a mi hermano me ayudó a tomar algunas decisiones. Con sus consejos he llegado a ser campeón otra vez. Si no me los hubiera dado, el campeón habría sido él", relató.

A Marc le hubiera sorprendido este rendimiento de su hermano si le preguntan hace un año, pero desde el test de Barcelona "esperaba un Álex competitivo". "¿Tanto, tanto? Pues no, ha sido de los pocos pilotos que ha podido luchar e incluso ganarme en carreras con la misma moto y yo sacando el cien por cien, como el Silverstone, en Cataluña... Ha sido el único que me ha desbancado en algún momento del liderato del campeonato en algunas carreras, pero bueno, siempre queda en familia y eso es lo bonito", analizó.

"No soy imbatible, soy humano y él lo sabe. Álex me conoce más que nadie, ha demostrado por qué es campeón de Moto3, campeón de Moto2 y ahora subcampeón de MotoGP. Necesita su tiempo, pero cuando lo tiene todo en su sitio... Es un trabajador nato. Por mucho talento que tengas, si no trabajas, no consigues nada. Y al revés, tampoco. Cuando Álex se encuentra a gusto, es capaz de todo. El año que viene, con una Ducati 2026, nos pondrá las cosas muy difíciles", elogió a su hermano.

Finalmente, Marc Márquez defendió que mientras siga en activo, su ambición "siempre será la misma". "Siempre he pensado que los 365 días del año te levantas y te vas a dormir pensando en cómo mejorar. Luego hay unos días que te los tomas de descanso porque también va bien mentalmente, pero el descanso es porque luego vas a rendir mejor. Si estoy en activo será para dar el cien por cien, con la misma ambición. El próximo capítulo es el año que viene, cuando vamos a intentar luchar por un nuevo título", zanjó.