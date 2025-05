Marc Márquez: "Sé por qué Silverstone no es uno de mis mejores circuitos"

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) tratará de volver a su "nivel" en el circuito de Silverstone, escenario este fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña y un trazado que no se le da excesivamente, aunque cree saber la razón para solucionarlo porque espera que su hermano Álex (Ducati) y el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) sean "muy fuertes".

"Por supuesto, Le Mans fue un domingo complicado el conseguir dar con la decisión adecuada y finalizar la carrera porque era muy fácil cometer algún error, pero aquí en Silverstone trataremos de regresar a nuestro nivel y luchar por las tres primeras posiciones y gestionar el fin de semana de la mejor manera posible", señaló Márquez en rueda de prensa.

Y ante un posible fin de semana con lluvia y si tomará riesgos dado que tiene más de 20 puntos de ventaja sobre sus rivales, recordó que "el riesgo es algo que tienes que sentir". "Vamos a tratar más bien de sacar puntos y trataremos de adaptarnos a la situación. Cabe esperar un Álex (Márquez) y un 'Pecco' (Bagnaia) muy fuertes porque no es uno de los mejores circuitos para mí. Desde el 2014 no he ganado aquí, así que ya veremos si podemos estar cerca de ellos y gestionar bien la situación", puntualizó.

En este sentido, el de Cervera dejó claro que sabe "por qué" no gana en Silverstone desde el año 2014 y que tratará de "evitarlo este fin de semana", aunque, entre risas, eludió decirlo para no dar pistas. "Quizás mi hermano ya lo sepa, pero si no, mi compañero de equipo (Francesco Bagnaia) también lo sabrá", apuntó.

De todos modos, tras asegurar que se centrará en ir "rápido, no solo a una vuelta, sino también en la distancia de carrera", se refirió a "esas curvas largas a derecha" del trazado británico. "Como sabéis, es uno de los puntos débiles aquí, en Cataluña y Catar, pero bueno, Catar este año ha sido distinto. Ya veremos qué podemos hacer sin estrés y sin entrar en pánico", sentenció.

Ahora, va disfrutando "más" por sus buenos resultados con Ducati, aunque también "empieza a sentir la presión". "El año pasado era completamente distinto, después de cuatro años de tantas lesiones era un momento de reconstruir la confianza y de llegar al ambiente perfecto en el equipo Gresini. Pero este año tengo la presión de un equipo de fábrica y de tener la última versión de la moto, y obviamente tienes que ganar carreras y estar ahí en los primeros puestos. Es lo que estoy tratando de conseguir, pero lo estoy disfrutando por supuesto", remarcó.

El ocho veces campeón del mundo celebró que diesen "un gran paso a nivel interno" en la forma de acometer desde el equipo las situaciones vividas en Austin (Estados Unidos) y Le Mans. "Me sentí supercontento y superrelajado en Le Mans y en la carrera nos encontramos con un Johan (Zarco) superrápido y en un día que era para él porque eran las condiciones perfectas y dio con la elección perfecta de neumáticos", detalló.

"A mí me resultaba más arriesgado esta elección porque si das dos vueltas más de neumáticos de lluvia en condiciones de seco los destruyes y cuando empieza a llover de nuevo no pude ser rápido. Él lo gestionó de una manera genial, fue más rápido y fue este tipo de domingos que cuando finalizas la carreras piensas que quizás podrías haber sido más rápido, pero era el momento de no tirar de ese comodín de esa baza porque ya había tirado de ella en la carrera de Jerez", añadió al respecto.

Por otro lado, eludió hablar sobre el posible conflicto entre Jorge Martín y Aprilia ante las informaciones que dicen que el actual campeón del mundo podría ejercer una cláusula para romper su contrato con la marca italiana si esta no es competitiva. "La cuestión es que quiero esperar hasta que Martín o su equipo hablen sobre esto porque hasta que ellos no hablen no sabemos si es real o no. Tenemos que esperar porque les respeto y esperaremos a lo que digan Martín y su equipo", zanjó.

De todos modos, cree que lo que vivió el con Honda fue "completamente diferente". "En primer término porque venía de cuatro años de sufrir muchas lesiones y en segundo porque somos un equipo y logramos seis campeonatos conjuntamente y tenemos una relación increíble, incluso a fecha de hoy", confesó.

"Al final, honestamente, la cantidad de presupuesto que gastaban en mi salario no era necesario porque tenían que invertir en el proyecto y no en un piloto que finalizase décimo, décimo o duodécimo como estaba ocurriendo en aquel momento. Mi relación era superespecial con ellos y creo que fue de mutuo acuerdo", sentenció al respecto.