Marc Márquez supera de nuevo a Jorge Martín en Motegi y aprieta el Mundial

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha logrado este domingo la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Japón, decimosexta prueba del Mundial de motociclismo, por delante del líder Jorge Martín (Aprilia), del que ahora le separan solo dos puntos en la general del campeonato a falta de seis citas para el final de la temporada.

Tras ganar la esprint del sábado, el de Cervera selló su doblete en una jornada en la que consiguió adelantar al 'poleman' madrileño en la vuelta 11 de las 24 programadas en el circuito de Motegi, donde fue campeón en 2025. Con ello, se aseguró encabezar un podio en el que le acompañaron Martín y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

A pesar de ser superado por el eneacampeón del mundo, Martín ha conseguido abandonar tierras niponas todavía en el liderato, con 333 puntos, aunque con solo dos unidades de ventaja sobre el mayor de los Márquez (331). Bezzecchi, por su parte, continúa en la tercera plaza de la general (284), a 49 puntos. En el horizonte, Indonesia, con un trazado que a priori favorece a Aprilia.

Todo tras una carrera en la que el de San Sebastián de los Reyes consiguió defender su posición de privilegio una vez apagados los semáforos, con Márquez a su rueda, y en el décimo giro, ambos habían dejado ya atrás a Bezzecchi.

El catalán esperó su momento, que llegó en la vuelta 11, a su paso por la curva 9; atacó al líder por el interior en un giro de izquierdas y logró pasarle. Tras ello, comenzó a tirar para finalmente cruzar la línea de meta con 1,3 segundos de ventaja sobre su principal rival y sumar su 79ª victoria.

Por su parte, Raúl Fernández (Aprilia) completó el 'Top 5' y Pedro Acosta (KTM) acabó séptimo. También acabaron en la zona de puntos Fermín Aldeguer (Ducati), noveno, y el recuperado Maverick Viñales (KTM), que fue decimocuarto. Además, Alex Rins (Yamaha) terminó decimosexto y Alex Márquez (Ducati), que tuvo que cumplir una doble 'long lap', no pudo concluir la prueba por una caída.

GUEVARA GANA Y AMENAZA EL LIDERATO DE GONZÁLEZ EN MOTO2

Por su parte, el español Izan Guevara (Boscoscuro) ha dado un golpe al Mundial de Moto2 al vencer en una carrera en la que el líder de la categoría intermedia, Manu González (Kalex), se ha quedado sin puntuar tras sufrir problemas antes del inicio.

Antes de que se apagasen los semáforos, el madrileño levantó la mano por un problema con el embrague, lo que supuso que partiese desde el 'pitlane' a casi 30 segundos del líder de la carrera. Finalmente, solo pudo ser vigésimo segundo y se va con un 'cero' de Motegi.

Con su segundo triunfo consecutivo y tercero del curso, Guevara, que estuvo acompañado en el podio por el italiano Tony Arbolino (Kalex) y el checo Filip Salac (Kalex), reduce de 35,5 a 10,5 puntos la distancia con 'Manugas' (245,5).

Entre el resto de españoles, Iván Ortolá (Kalex) fue cuarto, mientras que Dani Holgado (Kalex) terminó octavo, por delante de Alonso López (Kalex), José Antonio Rueda (Kalex), Adrián Huertas (Kalex) y Dani Muñoz (Kalex). Además, Arón Canet (Boscoscuro) concluyó decimoséptimo; Alex Escrig (Forward) decimoctavo; Xabi Zurutuza (Forward) decimonoveno; y Unai Orradre (Kalex) vigésimo tercero. Sergio García Dols (Kalex) no consiguió terminar.

ALMANSA VENCE EN MOTO3 POR DELANTE DE QUILES

En Moto3, David Almansa (KTM) se impuso en su duelo con el líder, Máximo Quiles (KTM), para ganar la carrera por 46 milésimas, anulando el primer 'match point' por el título del murciano, y recuperar la segunda posición de la general en detrimento de Álvaro Carpe (KTM), que se subió al tercer cajón del podio este domingo.

Aún así, Quiles mantiene su sólida renta en la clasificación con 127 puntos de renta sobre Almansa, y volverá a intentar ser campeón en el Gran Premio de Indonesia. Carpe es ahora tercero a 135 puntos del liderato.

Además, Brian Uriarte (KTM) completó un 'Top 4' íntegramente español en Motegi, con David Muñoz (KTM), Joel Esteban (KTM), Adrián Cruces (KTM) y Adrián Fernández (Honda) en los puntos al ser séptimo, noveno, décimo y decimotercero, respectivamente. Jesús Ríos (Honda) fue decimonoveno.