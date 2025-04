Marc Márquez: "Superioridad es la palabra que intento evitar, porque te hace bajar la guardia"

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) dijo este martes que la palabra que intenta "evitar" es "superioridad", porque "te hace bajar la guardia", aunque está "más tranquilo" que otras temporadas y sin la obligación de ganar, al mismo tiempo que se preguntó "por qué no" va a llevarse el Mundial su hermano Álex (Ducati) y pidió a Jorge Martín (Aprilia) "que no tome ninguna decisión en caliente ni lesionado".

"Superioridad es la palabra que intento evitar, porque eso te hace bajar la guardia, no estar con la misma intensidad y conlleva cometer errores que no hay que cometer, como en Austin, aunque no fue por exceso de confianza. Me siento en un gran momento, la última vez que lo sentí fue en 2019. Pero estamos en la quinta carrera y hay que seguir con intensidad", expresó el piloto catalán en un evento organizado por su patrocinador Estrella Galicia 0,0.

Esta temporada, Márquez ha celebrado tres triunfos los domingos y ya es líder del Mundial, pero en el evento celebrado en Madrid insistió en que no es "mejor que el Marc de 2019", sino que es "diferente". "Esa fue mi mejor temporada, ahora tengo otra mentalidad, otra experiencia, es otra situación, y esto te hace ver las cosas de otra manera. Veremos a final de año, si no ganamos el Mundial, no habrá sido mejor. Austin fue un toque de atención importante", opinó el de Cervera.

"Más fuerte no me atrevo a decirlo, pero sí soy el más tranquilo, porque ese 2019 solo valía ganar, o eso sentía interiormente. Este año hay la misma presión, pero personalmente no me siento obligado a ganar. Ya soy feliz, me están saliendo las cosas", puntualizó.

Ahora, Marc Márquez valora "más el momento" después de los tres-cuatro años de lesiones, en los que "la confianza y el físico fueron bajando". "Los buenos resultados te dan gasolina, confianza, y eso genera que te tomes todo con más tranquilidad y no entres en ese punto de ansiedad o malos momentos", destacó.

"Tanto yo como mi hermano estamos en la oficina y siempre le digo que esto no es normal (peleando por ganar ambos). Lo estamos disfrutando, pero sabemos que no siempre va a ser así. Lo estoy disfrutando más que cuando tenía 20 años, porque he aprendido que ganar no es lo normal, lo normal es quedar segundo o tercero", reflexionó.

Y en este buen momento ayuda estar "en el mejor sitio para luchar por el Mundial". "Estoy en un equipo oficial y con una moto oficial, es la situación ideal, está en mis manos", advirtió un Márquez más tranquilo, también a nivel de relación con su compañero.

"¿POR QUÉ NO VA A GANAR MI HERMANO ÁLEX EL MUNDIAL"

"No afronto la rivalidad con un compañero igual que cuando tenía 20 años. He entendido que hay rivalidad en pista, pero fuera somos personas, no hace falta crear guerra donde no es necesario", comentó el que ahora forma dupla con el italiano Francesco Bagnaia.

Preguntado por el madrileño Jorge Martín, vigente campeón de la categoría y lesionado de nuevo tras reaparecer en Catar, el de Cervera no dudó en mandarle "ánimos", porque esto no se lo desea "a nadie y menos al campeón del mundo". "Puedo intuir lo que le pasa por la cabeza, pero mi consejo es que no tome ninguna decisión en caliente ni lesionado", expresó.

Marc Márquez también abordó su relación actual con su hermano Álex, que marcha segundo en el Mundial y es, de momento, su gran rival por el título. "¿Por qué no va a ganar mi hermano el Mundial? Es un pilotazo, es capaz de todo y lo ha demostrado en estas primeras carreras, manteniendo esa presión como si hubiera ganado ocho Mundiales. No es fácil estar ahí delante. Aunque todo depende de cómo evolucione nuestra moto, él tiene la de 2024 que en teoría no tendrá evolución", analizó.

"Estoy muy orgulloso de Álex, porque las comparaciones son odiosas. Que le pregunten por su hermano en cada entrevista, podría explotar, pero él siempre ha sido receptivo, ha sido natural, intentando sumar. Nos estamos ayudando en lo deportivo, lo hemos hecho durante toda la carrera y lo vamos a hacer durante todo la temporada, incluso si nos jugamos el campeonato entre los dos, porque está siendo el más constante", agregó sobre su hermano.

Ambos se ayudan "en casa", porque "en carrera no estás pendiente de qué le pasa a uno o a otro". "Tuvimos ese toque en la curva uno (en Catar), fue más culpa mía, pero no es voluntario. En el motociclismo se crean situaciones que vamos al límite, lo último que quiero en el mundo es que nos caigamos los dos", confesó, antes de defender que "no es una ventaja en circuito" competir con un hermano, aunque sí lo ha sido y es en ambas carreras deportivas. "Lo hemos sabido interpretar, nos fortalecemos el uno al otro, la rivalidad te hace crecer", resaltó.

"EN 2024, JEREZ FUE UN PUNTO DE INFLEXIÓN"

Este fin de semana, Marc Márquez vuelve a Jerez, que fue el año pasado un "punto de inflexión" en la temporada, logrando su primer podio de 2024 con un segundo puesto. "Lo tenía que aprovechar, me dio un chute de adrenalina. Esperemos que este fin de semana podamos celebrar mínimo otro podio", deseó.

"Este año, si tengo la posibilidad de ganar, se va a celebrar, pero como se han celebrado todas. Concretamente ese podio el año pasado fue muy importante, arriesgué yendo a Gresini, y ese fue el primer fin de semana donde me sentí realmente competitivo. A partir de ahí mi temporada cambió, la confianza y la inercia volvió a subir", añadió.

El piloto catalán está "muy bien, preparado" para el Gran Premio de Jerez, donde intentará "mantener la buena dinámica" de este inicio de temporada. "El objetivo es estar entre los tres primeros, con ganas de sentir ese 'chup-chup' de la afición española", reveló.

"Es de los pocos circuitos que llegas a sentir el runrún de la afición en la primera vuelta. Es el mejor Gran Premio en cuanto a ambiente. Tiene 'inputs' que impresionan y son especiales", expresó sobre el trazado andaluz.

Además, el ocho veces campeón del mundo analizó la situación del Mundial en cuanto a competitividad, y concluyó que "es imposible conseguir los cuerpo a cuerpo y batallas de hace 10 años con las motos que hay ahora". "Con la aerodinámica y la presión de neumáticos es muy difícil, estás a medio segundo y te cuesta adelantar, hay más riesgo de pasar a un piloto. Lo echo en falta, a mí me encanta la guerra, las batallas de tú a tú", apuntó.

Finalmente, Márquez agradeció el apoyo como patrocinador de Estrella Galicia 0,0, familia de la que se siente "parte". "Es el único 'sponsor' que he podido mantener en Ducati. Me habéis acompañado en mis malos momentos. Ahora llega un GP con un ambiente magnífico, y ver que es el de Estrella Galicia es un orgullo. Cuando empiezas una relación con un 'sponsor' buscas conexión, y aquí hay inconformismo, y ese por qué no que da esperanza", relató.